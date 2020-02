For litt siden meldte jeg meg inn i Facebook-gruppa «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Det jeg møtte, var omtrent akkurat som jeg forventet: voksne mennesker som spyr ut hets og sjikane i kommentarfeltene. De bruker en retorikk som et fåtall på min alder ville gjort. Istedenfor å være forbilder, er de det helt motsatte. Det gjør meg sint.

Privat

Spy-emojis og stygge ord

Gruppen har over 100.000 medlemmer. De deler memes av hvorfor Greta Thunberg ikke bør bli tatt seriøst, og et stort antall nyhetslenker som handler om Miljøpartiet De Grønne.

Spy-emojies, hersketeknikker og stygge ord blir brukt for å beskrive sinnet deres mot partiet, folk i partiet og alle som mener noe om klima.

Selvsagt har man lov til å mene det man vil, men de dømmer andre ved å legge til grunn at de har rett. Ikke alle i gruppa er klimafornektere, men store deler av dem.

Det er mye kritikk i gruppen rettet mot ulike medier, som NRK og TV2. Det blir argumentert for at de sprer propaganda, hjernevasker skoleelever og er subjektive.

Verre enn Trump

Objektiv eller ikke. Det er uansett svært problematisk hvordan de på lik linje med Donald Trump fornekter nyheter fra relativt objektive nyhetskilder.

De forsøker å skape en distanse mellom mennesker og journalister som prøver og spre kunnskap. At innbyggere ikke lenger skal ha tiltro til mediene, vil være et stort demokratisk problem.

«Hysteri er et eldre medisinsk begrep som ble brukt for å beskrive dramatiske atferdsmessige reaksjoner eller kroppsplager, ofte forbundet med sterke, synlige og tilsynelatende ukontrollerbare følelser,» sier Store Norske Leksikon om ordet «hysteri».

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Et håp om forbedring

Jeg vil på ingen måte si at det er hysterisk å være redd for klimaendringer, og derfor mener jeg heller ikke at det er «hysterisk» å foreslå forslag som er i samsvar med de målene vi har satt oss.

At folk er redde og tar til gatene, avisene og engasjerer seg, er ikke hysteri, det er et håp om at det kan gå bra.

Å tro at menneskeskapte klimaendringer ikke er reelle er som å tro at jorden er flat. Vi har nettopp opplevd store oversvømmelser, ras og stormer, og å si at det har ingenting med klimaendringer å gjøre er naivt.

Vi har tross alt ti år på oss til å kutte 50 prosent av utslippene våre - og det er mye! Det må kuttest i alle sektorer på alle plan.

Jeg har noen oppfordringer til gruppa:

Oppfør dere som voksne, og husk at dere er forbilder for mange. Ikke bruk hersketeknikker. Ikke angrip person, men sak. Ikke bruk stygge ord. Unngå ord som kan tolkes negativt.

Ikke bruk spy-emojis.

Dere blir ikke tatt på alvor om majoriteten som ytrer seg i gruppen, er «slemme» og ikke saklige.

Dere har retningslinjer, men ingen følger dem. Moderer bedre.

Lykke til!

