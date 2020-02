Plan sier at de vil formidle virkeligheten på godt og vondt. Da bør de sørge for at disse nyansene kommer frem når kjendiser som Funkygine er involvert.

Jeg mener Plan gjør mye bra arbeid. Jeg opplever også at de stort sett er flinke til å formidle sitt arbeid på god måte. Nettopp derfor er kampanjen deres med Jørgine Vasstrand («Funkygine») problematisk, fordi den tyr til enkle virkemidler som dessverre ender opp med å sende helt feil signaler – uavhengig av intensjonene.

Fremstilling har betydning

Det kan være helt greit å involvere kjendiser i sine kampanjer. Men jeg frykter at når man velger slik blest, mister man noe annet – nemlig muligheten til å kunne endre hvordan vi snakker om og viser frem andre deler av verden.

Hvis kjendisene kommer mer i fokus enn de vi egentlig håper å hjelpe, er jeg usikker på hvilke nødvendige endringer vi vil se i lengden.

Ideen om at hvite kan redde Afrika fordi afrikanere ikke er i stand til å redde seg selv, er skummel. Dette er bevist gjennom mange tiår med feilslått bistand, handelspolitikk og vestlig dominans på den internasjonale arenaen.

Vi trenger penger her og nå. Men vi trenger også bedre forståelse av hvordan vesten selv opprettholder de systemene som gjør at Rwanda forblir såpass fattig.

For hvordan vi fremstiller andre mennesker har betydning. Det skaper og normaliserer ideer, tanker, relasjoner og handlinger. Som en bistandsaktør har Plan et spesielt ansvar ikke bare for å skaffe penger, men for å vise at andre mennesker er likeverdige oss, selv om de lever i forhold hvor «virkeligheten ofte er ille».

Det tror jeg Plan vet godt, selv om jeg ikke synes de svarer godt nok på hvordan de forvalter dette ansvaret i innlegget sitt.

Vi trenger nye strategier

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til argumenter som bygger mer på at man gjør noe fordi det «funker», heller enn fordi man genuint mener at det er den beste måten å gjøre noe på.

For å sette det litt på spissen: Det funker ofte bedre å bruke hersketeknikk enn å være saklig i debatt, og det er lettere å være populistisk enn prinsippfast i politikken. Det betyr ikke at vi skal bruke disse taktikkene.

Plan bør ta til seg kritikken som har kommet frem de siste dagene. Jeg håper at de kan komme opp med nye strategier for hvordan man kan engasjere flere i deres arbeid. Strategier som ikke tyr til kampanjer mer sentrert rundt kjendiser enn dem man håper å hjelpe.

Hvis man i verste fall skal bruke kjendiser, må de i det minste bidra til et skikkelig arbeid. Nå bør derfor Plan sørge for at den jobben kjendisene gjør, også gjøres riktig.

