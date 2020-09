Har vi mistet det helt i dette landet?

Andrea Grutle (19)

Det går faktisk ikke an å sammenligne pensjonister og flyktningbarn: En voksen som får penger fra en statlig støtteordning og barn som hverken har tak over hode eller mat i magen, skriver Andrea Grutle (19). Panagiotis Balaskas / AP / NTB scanpix

Skal vi la barn dø fordi minstepensjonister i Norge ikke har råd til å leve luksuriøse liv?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flyktningleiren i Moria har vært omtalt lenge, og allerede tidlig dette året ble det jobbet for å evakuere barna derfra. Denne leiren har kapasitet til 3000 flyktninger, men har hatt opptil 20.000 flyktninger.

Det som tidligere var ulevelig for flere tusen, er nå blitt enda verre. Og

folk i Norge våger å påstå at vi bør hjelpe våre egne «stakkars» minstepensjonister.

Privilegerte nordmenn skriver i kommentarfelt at vi ikke kan ta imot flyktninger, fordi vi har «nok pensjonister og andre i Norge som trenger hjelp». Dette får meg til å lure på om folk i dette landet har mista det helt.

Kan ikke sammenlignes

Vi bor i Norge, mange av oss fordi vi har hatt flaks og ble født her i et av verdens rikeste land. Da burde vi bruke litt av våre ressurser på å hjelpe dem som ikke har hatt like mye flaks. Det går jo faktisk ikke an å sammenligne pensjonister og flyktningbarn: Det er snakk om voksne som får penger fra en statlig støtteordning, og barn som hverken har tak over hode eller mat i magen.

Andrea Grutle (19). Privat

Jeg skjønner at det kanskje ikke er så lett for en minstepensjonist å få pengene til å strekke til, selvfølgelig er det vanskelig, men det finnes barn i Moria som må sove uten tak over hodet og som ikke får noe mat. Attpåtil har leiren nå brent ned.

Egoistiske nordmenn

Hva skjedde med medmenneskeligheten? Skal vi la barn dø fordi minstepensjonister i Norge ikke har råd til å leve luksuriøse liv? Hvordan kan noen med så mange midler og så gode liv argumentere mot at vi skal hjelpe noen som faktisk ikke har noen ting.

Jeg kan ikke forstå at det går an å være så egoistisk. Det handler om å innse at selv om du ikke har det perfekt, er det mennesker som har det verre. Det handler om prioriteringer.

Akkurat nå står flere titusener av flyktninger uten noen ting, og det er vår plikt å gjøre vårt for at de få det bedre. Hvordan hadde du likt å vokse opp i en flyktningleir?

Over 50.000 har signert Redd Barna sin underskriftskampanje, flere kommuner har sagt ja til å ta imot flyktninger. «Hjemmet» til titusener har brent opp, og løsningen er å ta imot 50? Har vi glemt at det er 13.000 som bor der?

50 er ikke nok. Det er skammelig, med tanke på de ressursene og kapasiteten vi har her til lands.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Eller, faktisk er det ganske åpenbart at jeg skal grine.

Mennesker i verdens rikeste land klarer faktisk å sammenligne en minstepensjonist med barn i Moria.

Prøv å se for deg at det er du eller ditt barn som må sove ute på tom mage.

