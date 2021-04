Når jeg spiller, rømmer jeg til en bedre verden

Olivia Mette Hammitt 16 år

Olivia Mette Hammitt (16) vil oppfordre folk til å utforske spillverdenen. Kanskje er det noe for deg der ute? Foto: Tyrone Siu / Reuters

Siden sommeren i fjor har jeg spilt over flere hundre timer.

I fjor sommer kjøpte jeg Nintendo Switch. Der begynte jeg å spille Animal Crossing. Det er et spill hvor du lager ditt eget paradis på en øy med dyrevenner. Når jeg spiller, er det som om jeg er borte i en bedre verden.

En verden uten korona hvor venner var rett rundt hjørnet, og det ikke var noen regler. Jeg spilte så mye jeg kunne. Når jeg ikke spilte, tenkte jeg på hvordan jeg kunne gjøre den lille øya enda bedre.

Gjorde meg glad

Siden sommeren i fjor har jeg spilt over flere hundre timer. For meg var dette en opplevelse av å kunne rømme fra verden rundt meg. Her hadde jeg kontroll. Å spille gjorde meg glad.

Olivia Mette Hammitt (16). Foto: Privat

Å spille i denne verdenen var det motsatte av det som skjedde rundt meg. En pandemi som herjet og drepte tusenvis. Nyheter fylt med regler og triste opplysninger.

Det var ikke bare jeg som spilte, men en god del andre også. På nesten alle sosiale medier var det noen som snakket om spillet.

Det var en ny måte å oppleve verden på. Jeg ble kjent med folk som hadde den samme interessen som meg. Jeg fikk vite om nye deler av verden fra disse folkene. Aldri før hadde jeg sett så mange engasjere seg så fort i det samme som meg.

Dårlig rykte

Man fikk med seg oppdateringer, hva andre hadde laget og kommentarer til spillet. Men jeg fikk også vite om andres koronasituasjon. Dette var én av måtene jeg fulgte med på hvordan resten av verden hadde det.

I flere år har videospill hatt et dårlig rykte, spesielt blant foreldre. Barna deres sitter flere timer foran en skjerm og ser på ting ingen av dem forstår. Foreldrene tenker kanskje at det skaper forvrengte virkelighetsbilder eller dårlig psykisk helse. Kanskje de rett og slett mener det er bortkastet tid.

Men jeg tror dette endrer seg nå. Ikke bare under koronaen, men de siste årene har interessen for videospill vokst mye. Det blir laget flere spill, og flere finner noe de liker. Jeg tror det kommer til å mer normalt å sosialisere seg gjennom spill i fremtiden.

Jeg vil oppfordre folk til å utforske spillverdenen. Kanskje videospill er noe for deg? Det finnes uedenlig av videospill på nettet. Det finnes noe for alle der ute, bare utforsk i vei!

