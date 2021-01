Takk til Erna, Bent, Henrik og Guri. Og alle dere andre.

Farhoud Falahatimarvast (21) Leder i Bærum Unge Høyre

Anniken Poetzsch Elisenberg (17) Politisk nestleder i Bærum Unge Høyre

Martin Strømme (18) Organisatorisk nestleder i Bærum Unge Høyre

47 minutter siden

Har dagens politikere en så enkel jobb som noen tror? Nei, skriver tre ungdomspolitikere fra Unge Høyre. Foto: Morten Uglum

Politikerne er helt vanlige mennesker. Det må vi ikke glemme.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I disse dager ser vi ofte kommentarer på Facebook, Instagram og nettaviser av folk som liker å leke politiker og bestemme over landet. Det ser ut som mange lett kunne tatt over den vanskeligste jobben vi har, nemlig å styre landet vårt.

Men er jobben virkelig så lett som noen nettroll fremstiller den som? Har dagens politikere en så enkel jobb som vi tror?

Nei.

Politikere er helt vanlige mennesker. De gikk på skole med oss, studerte med oss, drar på ferier, feirer bursdager og stresser i siste sekund for å kjøpe de siste julegavene.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Jobber døgnet rundt

Et helt vanlig menneske vi ønsker å trekke frem, er Bent. Bent Høie. Hvor mange ganger har vi ikke sett Bent på TV-skjermen det siste året? Bent er blitt et synonym med korona og restriksjoner. Selv om tiltakene «hans» har vekket sterke følelser hos mange, må vi huske at han gjør det som han, sammen med flere eksperter, tror er best for samfunnet.

Ikke noe annet. Det er en fin tanke å ha i bakhodet. Mannen har tross alt jobbet «24/7», i det som begynner å nærme seg 365 dager. Bent fortjener en stor takk, ikke urimelig hat, som har preget flere kommentarfelt de siste månedene.

Fra venstre: Anniken Poetzsch Elisenberg (17), organisatorisk nestleder i Asker Unge Høyre, Farhoud Falahatimarvast (21), leder i Bærum Unge Høyre og Martin Strømme (18), organisatorisk nestleder i Bærum Unge Høyre Foto: Privat

Takknemlig for deres innsats

Og selvfølgelig. Vi hadde ikke klart denne krisen uten hele Norges befolkning. Hele Norge er blitt rammet av krisen på sin egen måte. Enten det er servitøren som har vært permittert siden mars, pappaen som jobber nattevakter på sykehuset, eller mammaen som plutselig er blitt barneskolelærer.

Vi er så takknemlig for deres innsats, arbeid, og tålmodighet. Men i dag ønsker vi å rette vår takk til landets folkevalgte.

Takk til Erna for de utallige pressekonferansene du har hatt, hvor du har gitt oss informasjon. Takk til Guri for at du passer på oss elever slik at vi har en så god skoledag som er mulig i den tiden vi er i. Takk til Henrik, for at du skaper en bedre hverdag for studentene våre.

Skribentene takker helseminister Bent Høie, utdanningsminister Henrik Asheim og kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tusen, tusen takk, til alle politikerne i landet som står sammen i denne krisen, for at vi, innbyggerne i verdens beste land, kommer oss ok gjennom denne krisen. For det er en fremtid etter koronaen. Og den skal vi alle glede oss til i dag, og feire når den kommer.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.