Har vi igjen glemt Nord-Norge?

Gaute Klogh Henriksen (17) Politisk nestleder i AUF i Finnmark og 7. stortingskandidat for Finnmark Arbeiderparti

31 minutter siden

Gaute Klogh Henriksen (17) i AUF er skuffet over regjeringens planer for Nord-Norge. Dette bilde er fra Vardø i Finnmark. Foto: Stein J. Bjørge

Det er kanskje vanskelig for bedrevitende ministere i Oslo å vite hva som faktisk er behovet i Nord.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen har lagt frem en såkalt «nordområdemelding». Lite nytt og mye prat, konkluderer jeg med. Det er kanskje vanskelig for bedrevitende ministere i Oslo å vite hva som faktisk er behovet i Nord.

Det nærmer seg jul, men dette var altså ingen førjulspresang for folk i nord. Regjeringen snakker om at det er her det bør satses. Ja, det er fine ord det, men kun ord hjelper ikke.

Handling kreves, og regjeringen har ikke tidligere handlet når det kommer til utvikling her. Jeg tviler på at de vil gjøre det i fremtiden.

Brukket rygg

Verdiskapning er viktig for utvikling og bosetting i nord. Pengene som tjenes her, må forbli på de plassene de tjenes, og ikke havne sørover. Regjeringen har i en årrekke lovet nye jobber og oppgaver som følge av regionreformen. Men i det nye storfylket har vi ikke sett så mye ekstra midler, og Vadsø står igjen med brukket rygg.

Gaute Klogh Henriksen (17), politisk nestleder i AUF i Finnmark og 7. stortingskandidat for Finnmark Arbeiderparti. Foto: Privat

Prosjektet på Veidnes var et lovende prosjekt for utviklingen i Finnmark, men her klarte altså regjeringen å rote det til igjen. Ved å gå for ilandføring i Narvik har det vært en skuffelse for befolkningen i Finnmark og spesielt i Nordkapp kommune.

Lys i tunnelen

De peker også på viktigheten av et godt samarbeid med Russland. Da er det veldig rart at russiske myndigheter opplever så å si ingen interesse til dialog om noe som helst.

Men det finnes lys i tunnelen. Selv om denne meldingen fra regjeringen er skuffende, har vi et alternativ til hvordan vi vil at samfunnet i nord skal se ut.

I motsetning til dagens regjering vil en Arbeiderparti-ledet regjering kunne se det faktiske behovet i Nord. De vil lytte til befolkningen, og kanskje det viktigste av alt, tørre å satse på nordområdene.

