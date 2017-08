Lagkamerat, AUF? | Hulda Holdtvedt

Klimaretorikken til AUF henger ikke på grep.

AUF skriver i Aftenposten 14. august at Arbeiderpartiets politikk vil nå målene i Parisavtalen.

Det stemmer ikke. Ifølge Cicero ville politikken deres på sikt kuttet 342.000 tonn CO2 i året. For å nå målene i Parisavtalen, må vi kutte 800 000 tonn i året, og MDGs politikk er den eneste som er i nærheten av dette.

Oljeutfasing er ikke symboltiltak

AUF skriver videre at Ap er de eneste som kan klare å fase ut oljen og videreføre velferdsstaten samtidig.

Det er en grovt misvisende påstand all den tid Arbeiderpartiet ikke vil fase ut oljen før om mange tiår.

MDGs alternative statsbudsjett legger derimot opp til å nå målene i Parisavtalen, starte utfasingen av oljenæringen, styrke næringslivet og videreføre velferdsstaten.

«Man må ikke se seg blind på symboltiltak», mener AUF. Både AUF og jeg vet at oljeutfasing ikke er et symboltiltak.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Bare en spøk?

Oljeproduksjonen, inkludert eksport av olje og gass til andre land, ganger norske utslipp med ti. SSB fastslår at kutt i norsk oljeproduksjon er effektiv og nødvendig klimapolitikk.

AUF mener at Grønn Ungdom er lite konstruktive, og at vi grisetakler en lagkamerat når vi kritiserer klimapolitikken deres.

Dette faller på sin egen urimelighet: Det er Ap og AUF som har gjort det klinkende klart at de ikke vil ha oss med på laget, selv før vi har fått sjansen til å forhandle.

«Politisk sett er avstanden for stor», skriver AUF. Om avstanden mellom Ap og MDG er for stor til å samarbeide, bør den også være for stor mellom Ap og AUF. AUF har nemlig vedtatt å fase ut oljenæringen innen 2035.

Eller er 2035-vedtaket bare en spøk?