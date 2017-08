Vilde (18) anbefaler: Vil du le eller se fine bilder, må du følge disse Instagram-kontoene

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Vilde Alstad (18) fra Oppegård.

Film å se:

10 things I hate about you: En film fra 1999 som ikke er en typisk romantisk komedie, og som handler om livet til flere ungdommer. Den bryter stereotyper for jenter i ungdomsfilmer og har Heath Ledger i en av hovedrollene.

TV-serier å binge:

Girlboss: En råtøff serie om en råtøff jente, Sophia, som starter sin egen vintagebutikk på 2000-tallet. Anbefales på grunn av de fantastiske klærne, seriøse øyeblikkene og humoren.

A Series of Unfortunate Events: En relativt kort serie på åtte episoder som handler om de brått foreldreløse barna Violet, Klaus og Sunny. Når man blander det med en ond greve som vil ha formuen deres, og lystig og mørk humor, blir den verdt å binge.

Musikk å lytte til:

Hvis man er fan av musikaler, anbefales Hamilton på det sterkeste. Selv om en musikal om Alexander Hamilton, en av USAs grunnleggere, virker kjedelig, er den alt annet enn det. Anbefales på grunn av de gode sangene, rappingen og de fantastiske karakterene.

Ting å lese:

Mellotune magazine: Et magasin laget uten filter og med mål om å inspirere folk. Utrolig fin sommerlesning og er blitt en av mine favoritter denne sommeren.

The hate you give, av Angie Thomas: En bok om 16 år gamle Starr som går på en skole hvor hun skiller seg ut fordi hun ikke er hvit. Alt blir snudd på hodet når hun blir vitne til at bestevennen blir drept av politiet. Boken tar opp viktige temaer som politivold og raseforskjeller i USA, som er utrolig relevant i dag.

Instagram-kontoer å følge:

@Mellotune: Ung fotograf og redaktør fra Østlandet som legger ut nydelige bilder.

@lesofie: Fotograf som gjør at man drømmer om å bli fotograf selv.

@ConnorFranta: Youtuber, forfatter og fotograf fra USA med en helt «aaamazing» feed. Bare kaffebildene får deg til å ville ha kaffe ti ganger daglig.

@Piateed: Komiker fra Norge. Anbefales for alle som vil ha seg en god latter daglig.

@Adamtots: Illustratør og forfatter som lager korte tegneseriestriper med masse humor og sarkasme.

Podkaster å lytte til:

Jentegarderoben: Tre jenter som diskuterer politikk og personlige historier med masse humor.

Harm og Hegseth: Humorpodkast med morsom duo som diskuterer kjendiser og seg selv

Venninna di: Laget av Makeup-Malin og venninnen hennes Ninni. De tar opp viktige ting som venninneproblemer, og er utrolige flinke til å engasjere lytterne. Anbefales til alle jenter fordi den gir gode råd for vanskelig situasjoner – og masse humor.