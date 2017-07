Flere ungdommer skriver: Merk all retusjert reklame i Oslo!

I dag sliter flere ungdommer enn tidligere med psykiske lidelser på grunn av presset de føler på om å være perfekt. Perfekte karakterer, perfekt kjæreste og ikke minst den perfekte kroppen.

Den perfekte kroppen finnes ikke, men det er ikke så rart at spesielt ungdom tror den finnes, når de blir eksponert for retusjert reklame på daglig basis.

Vi mener at all retusjert reklame i Oslo må merkes slik at denne uheldige utviklingen ikke fortsetter. Hvor mange ungdommer må få livene sine ødelagt før psykisk helse blir tatt ordentlig på alvor og vi satser fullt ut på psykisk helse?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hvordan skal ungdommer klare å være fornøyde med seg selv når mennesker som blir kåret til «verdens kjekkeste/peneste», også blir retusjert?

Hvilken verden lever vi i når til og med Beyoncé, som blir sett på sett på som et ikon, blir retusjert? Eller når Justin Bieber blir det samme?

Kunne vært unngått

Reklamebransjen sender ut helt feil signaler når de skal retusjere hver eneste kropp på alle reklamer.

Allikevel klør folk seg i hodet og lurer på hva vi kan gjøre, og hvorfor vi ikke ser ut som de retusjerte menneskene.

Det er viktig at vi satser på psykisk helse når den tredje vanligste dødsårsaken hos jenter er spiseforstyrrelser.

Ved at vi merker retusjert reklame kan ungdom utvikle et sunt forhold til egen kropp og få et bedre selvbilde – gjennom bevisstgjøring istedenfor sammenligning med urealistiske idealer.

Ifølge Statens institutt for forbruksforskning oppga 85 prosent av unge jenter at de opplevde kroppspress i 2014. Nær 70 prosent av dem oppga reklame som den største årsaken.

Dette er et ekstremt høyt tall som kunne ha vært lavere ved forebyggende tiltak som å merke retusjert reklame.

Vær så god

Kristiansand kommune har vedtatt at all retusjert reklame på holdeplasser skal merkes.

Bystyret i Trondheim kommune vedtok også et forbud mot retusjert reklame på plasser som kommunen leier ut. Nå er det på tide at Oslo følger etter og merker all retusjert reklame i hele byen.

God psykisk helse er like viktig som god fysisk helse. Det snakkes mye om hvor ille kroppspress og spiseforstyrrelser er, men her har vi et høyst gjennomførbart tiltak som vi tror kan være til fordel for unge spesielt.

Man hører alltid at kroppspress er dritt, men det er sjeldent du får høre om en løsning. Vær så god.

