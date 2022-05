Politikken har feilet. Innfør fraværsgrensen igjen, og bevar eksamen!

William Lindholm (16) Medlem, Nedre Romerike Unge Høyre

Sivert Helgheim (20) Leder, Nedre Romerike Unge Høyre

Nå er russetiden godt i gang. Elevene prioriterer ikke lenger skole. Det er forståelig når det ikke finnes konsekvenser for fraværet, mener innleggsforfatterne.

Det er snart tre måneder siden kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kunngjorde at årets eksamen for videregåendeelever er avlyst. Før det var fraværsgrensen blitt opphevet ut skoleåret.

Disse avgjørelsene kjempet Unge Høyre mot, fordi det ville gi høyere fravær og mindre motivasjon for elevene. Og nå ser vi konsekvensene av venstresidens idealskoler.

Rektor ved Sandefjord videregående skole Harald Møller sto nylig frem i NRK og sa at fraværet er rekordhøyt. Elevene sa selv at de slet med å finne motivasjon til å komme på skolen. Når både elevene og ledelsen innrømmer feilene ved dagens ordninger, burde Brenna innse at politikken har feilet.

Nå er russetiden godt i gang. Elevene prioriterer ikke lenger skole. Det er forståelig når det ikke finnes konsekvenser for fraværet. Når det heller ikke er noen eksamen, er det ikke rart om flere klasser ved videregående skoler melder om høyt fravær.

Man kan ikke forvente at elever prioriterer skole av fri vilje, uten eksamen og fraværsgrense.

Man kan ikke forvente at elever prioriterer skole av fri vilje, uten eksamen og fraværsgrense. Å stille krav er å bry seg. Vi ønsker en skole hvor flest mulig gjennomfører. Da Solberg-regjeringen innførte fraværsgrensen, gikk fullføringsgraden opp fra 77 til 88 prosent. Konkret politikk som sørger for at færre faller ut av utdanningsløpet.

Den beste skolen er den som bryr seg. Ikke den som fjerner den viktigste vurderingen og oppmøtekrav. De siste månedene har vi sett hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Regjeringen må ta ansvar. Ikke la ideologiske forskjeller komme i veien for fullføringsgraden i den videregående skolen.

Vi har én oppfordring: Innfør fraværsgrensen igjen, og bevar eksamen!

