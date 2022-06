Fraværsgrensen og fastlegekrisen går hånd i hånd

Mari Henrikke Haga Nestleder, Grønn Ungdom Agder

Allerede overarbeidede fastleger trenger ikke enda mer arbeid, mener debattanten.

Å kreve legeerklæring fra småsyke elever kan gjøre situasjonen enda verre.

Regjeringen har varslet at fraværsgrensen skal gjeninnføres etter sommerferien. Da vil ikke dokumentasjon fra foreldre være nok for å få dokumentert fravær.

Når elevene nærmer seg 10 prosent fravær i ett eller flere fag, må de til legen hver gang de er litt syke. Da blir det mye unødvendig ekstraarbeid for fastlegene, ettersom de fleste elevene bare trenger noen dager med hvile.

Fastlegeordningen er allerede i krise. Å kreve legeerklæring fra småsyke elever kan gjøre situasjonen enda verre.

Overarbeidet

Fastlegene er overarbeidet. En undersøkelse fra 2018 viser at de i gjennomsnitt jobber 55,6 timer hver uke.

Mari Henrikke Haga, nestleder, Grønn Ungdom Agder.

Samtidig har færre nyutdannede leger lyst til å jobbe som fastleger. Dette fører til at kommunene har store problemer med å rekruttere. Derfor står stadig flere uten fastlege, nesten 150.000 ved siste opptelling.

Den store fastlegemangelen går ut over dem som sliter mest, deriblant studenter. Mange studenter har ikke fastlege på studiestedet på grunn av lange ventelister. Ifølge studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2021 er studentene blitt hardt rammet av pandemien.

Både den psykiske og fysiske helsen blant studenter er blitt verre. Dette er en gruppe som virkelig trenger at det er noen der for å hjelpe dem.

Fastleger er verdifulle

Når fastlegeordningen fungerer, er den god. Du kan gå til en lege som kjenner deg og dine helseproblemer. Fastlegen kan gi grunnleggende helsehjelp og henvise videre til mer spesialisert helsehjelp.

Uten fastlegen får du ikke tatt tak i problemene før de er blitt mye verre og du eventuelt må oppsøke legevakt.

Vi må sørge for at alle har en fastlege. Ikke å kreve legeerklæring for småsyke elever løser selvsagt ikke fastlegekrisen alene.

Men å gi enda mer arbeid til allerede overarbeidede fastleger vil gå ut over både legene, økonomien i samfunnet og dem som virkelig trenger hjelp.

