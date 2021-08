Gode karakterer lønner seg ikke lenger i Viken

Sigrid Margrete Nordgarden Børtnes (16) Leder, Øvre Romerike Unge Venstre

Vi som rammes av at Viken har innført nærskoleprinsippet, får aldri søke videregående på nytt, skriver Sigrid Margrete Nordgarden Børtnes (16).

Det er to år til vi er voksne. Vi må tåle å høre at man må jobbe for å få til det man vil.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 9. august står det om Lukas Sæther (16) som har skyhøyt karaktersnitt, men på grunn av nærskoleprinsippet i Viken kommer han ikke inn på skolen han ønsker. Dessverre er han ikke den eneste.

På Vikens egne sider står det at de har ca. 42.000 elever i videregående opplæring. Det betyr ca. 14.000 elever pr. kull. Da synes jeg det er svakt av Arbeiderpartiet å svare med at de skal lære av erfaringene, slik de gjør i den nevnte artikkelen. Vi som er rammet av endringene, får aldri søke videregående på nytt.

Fakta Nærskoleprinsippet I fjor høst innførte det rødgrønne flertallet i Viken fylkeskommune nærskoleprinsipp for opptak til videregående skole. Tidligere var det helt eller delvis fritt, karakterbasert opptak mange steder i fylket.

Den nye ordningen er felles for hele Viken og innebærer at elevene har rett til å gå på skole i sitt nærmiljø.

Nærskolen er den skolen elevene bor nærmest, som har det utdanningsprogrammet de ønsker å gå. Vis mer

Selvfølgelig har ikke alle like høyt snitt som Lukas, men med nærskoleprinsippet sier den rødgrønne siden at hardt arbeid ikke lønner seg. Det mener jeg er helt feil.

Vi unge må lære at du må jobbe for å få til det du vil. Slik det er nå, bidrar fylkeskommunen til å si at alt ordner seg for dem med lavere karakterer fordi nærskolen er der uansett.

Prinsippet går derimot utover dem med gode karakterer. Den rødgrønne sidens argumentasjon er at vi må ta vare på dem med lave karakterer, siden det kan være mange ulike grunner til at de gjør det dårlig.

Det er jeg enig i, men det er en stor forskjell på å ha dårlig karakterer fordi man har skrivevansker eller lignende, og å ha det fordi man har unngått å jobbe hele ungdomsskolen fordi «det går bra til slutt uansett».

Vi som søker videregående i år, er 15 og 16 år. Det er to år til vi er voksne. Vi må tåle å høre at man må jobbe for å få til det man vil.

Derfor mener jeg fritt skolevalg er ekstremt viktig. Da blir karakterene våre verdt noe igjen.

