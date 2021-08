Mangler dere lærerstudenter? Jeg er her!

Sunniva Andresdottir Vik (19) Ungdomskandidat, Rødt Hordaland

Jeg har jobbet hardt med matematikken, nettopp fordi jeg vet at det kreves en firer av meg for å bli lærer, skriver Sunniva Andresdottir Vik.

Jeg elsker nysgjerrige barn som spør og graver. Men jeg har treer i matte.

På Stord er 65 av 90 plasser på lærerutdanningen ledige, og dette er ikke unikt for Stord.

Lærere er selve grunnmuren i samfunnet, og likevel utdanner vi langt færre lærere enn det landet har behov for. Dette betyr kanskje at vi mangler folk som ønsker å bli lærere? Eller?

Min drøm er å bli lærer, og jeg har blant annet jobbet som svømmeinstruktør siden jeg var 13 år. Jeg har treer i matematikk. Samtidig vil jeg hevde at jeg har sekser i å fange og holde på oppmerksomheten til et barn som har møtt opp for å lære.

Jeg elsker nysgjerrige barn som spør og graver. Jeg elsker også de stille juvelene som må pusses for å skinne. I vår var jeg ferdig med videregående, og jeg er stolt av vitnemålet mitt.

Vitnemålet viser fire, fem og seks i de fagene som faller lett for meg, og tre i fag jeg synes er vanskelige. Matematikk er kanskje det faget jeg har brukt mest tid på, men høstet færrest frukter av.

Har jobbet hardt

Jeg tok P-matte, som ofte omtales som den enkleste retningen innen matematikk. Det har holdt meg våken om natten. Matematikk har aldri vært mitt sterkeste fag, og jeg gruet meg ofte til matematikktimene.

Samtidig som jeg slet med matematikken, likte jeg meg godt på skolen, og spesielt i fag som samfunnsfag og norsk.

Jeg har jobbet hardt med matematikken, nettopp fordi jeg vet at det kreves en firer av meg for å bli lærer. Jeg har fått hjelp av venner, foreldre, foreldres venner, og jeg har endatil rukket å ta opp matematikk som privatist. Snittkarakteren ligger likevel urokkelig på tre, og dermed har jeg ikke mulighet til å bli lærer.

BliMe-dans og mangfold

Hvem er de politikerne som er så sikre på at jeg ikke har noe å tilby den norske skolen? Det er høyresiden, og jeg kan si det med en eneste gang: Dere tar feil.

Samfunnet er bygget rundt tanken på at vi alle har noe å bidra med i samfunnet, og at mangfold er flott. Men samtidig som ungene danser BliMe-dansen, signaliserer høyresiden at realfag er mer verdifullt enn alle andre fag.

Jeg vet at jeg ikke er den eneste som strever etter det gylne tallet fire i matematikk på et ellers godt vitnemål. Jeg kom ikke inn på lærerstudiet, og det vet jeg at jeg ikke er alene om. I tillegg til kravet om karakteren fire i matematikk er det krav om tre i norsk. Det er mange som ikke forstår hvorfor det må være ulikt.

Alle lærere skriver og formidler, men ikke alle lærere underviser i matematikk. Hadde det ikke vært mer logisk med krav om treer i begge fag? Seks av syv høyskoler og universiteter som deltok i en fersk undersøkelse, oppgir at det er nødvendig å fjerne firer-kravet i matematikk. Flere vil tilbake til det gamle opptakssystemet, der kravet var 35 skolepoeng og karakteren tre i norsk og matematikk.

Det gamle opptakssystemet

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) forsvarer kravet slik til Forskerforum: «Matematikk er det faget hvor det har mest å si hvorvidt foreldrene dine har høyere utdanning eller ikke. Skolen klarer ikke å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra. Å heve karaktergrensen for å komme inn på lærerutdanningen er en av mange ting som skal bidra til det.»

I utgangspunktet høres dette logisk ut. Men det han indirekte sier her, er at muligheten til å bli lærer vil være avhengig av hvilken familie du vokser opp med.

Jeg tror ikke dagens karakterkrav i matte gjenspeiler de mulighetene vi har til å trekke kloke, inspirerende og kjekke studenter til landets lærerutdanninger. Jeg tror vi mister mange gode kandidater på veien.

Hadde det ikke vært for matematikkkravet, hadde jeg begynt på lærerstudiet nå i høst.

