Derfor skal vi være skeptiske til ChatGPT som hjelpemiddel i norskfaget

05.01.2023 19:30

Om man har et sterkt ønske om å forbedre seg i dikt og novelleanalyse, så håper jeg for guds skyld at man ikke bruker ChatGPT for å få denne kompetansen, skriver debattanten.

Teknologien vil ikke øke elevers kompetanse, men heller svekke den.

I et Si ;D-innlegg 3. januar skriver Ragnhild Thielemann at den nye kunstige intelligensen ChatGPT burde tas imot med åpne armer av landets norsklærere. Jeg spør meg hvordan en robot-skrevet tekst vil være en redning for norskfaget. Som Thielemann selv skriver, inneholder tjenesten både feilkilder og grammatiske feil.

La oss være ærlige. ChatGPT brukes ikke av elever for å heve kompetansen deres i fagene. Det brukes som et lettvint hjelpemiddel, slik at man kan sluntre unna i vurderinger. Om man har et sterkt ønske om å forbedre seg i dikt og novelleanalyse, så håper jeg for guds skyld at man ikke bruker ChatGPT for å få denne kompetansen.

Norskfaget mister sitt formål

Vi elever har allerede mange gode kilder for læring. Tidligere besvarelser, drøssevis av pålitelige nettkilder og ikke minst lærere, for å nevne noen eksempler. Den største forskjellen på disse kildene og ChatGPT er at å kopiere nettkilder og tidligere oppgaver gir utslag på plagiatkontroll. Det gjør ikke ChatGPT.

Det er en grunn til at man har plagiatkontroll. Det er for at man skal tolke og forstå selv. Kopierer man svaret fra en robot, mister man hele formålet med norskfaget.

Et nettsted med feilkilder

Thielemann skriver at vi må lære mer om kildekritikk samtidig som at ChatGPT burde tas i bruk i klasserommene. Det forstår jeg ikke hvordan henger på greip. Det gir da ikke mening at vi skal lære om kildekritikk, samtidig som det skal oppfordres til å bruke et nettsted med feilkilder.

Vi har lært om kildekritikk gjennom hele grunnskoleløpet. Og misforstå meg rett, dette er veldig viktig. Likevel er det begrenset hvor mye mer norsk og andre fag skal fylles av et tema som kildekritikk.

Sammenligningen Thielemann gjør mellom mattefaget med kalkulatoren og ChatGPT, synes jeg er noe bisarr. På matteprøver med del to, hvor det er tillatt med hjelpemidler, kreves ofte en annen type tenkning, noe hjelpemidler som kalkulator gjør det mulig for elever å uttrykke overfor en lærer eller en sensor. ChatGPT på sin side krever ikke mer kunnskap enn Ctrl C+Ctrl V (klipp og lim).

Det er utallige måter man kan løfte sin egen kompetanse i et fag på. Hvis norsklærere ikke skal se på ChatGPT som juks, ja, da mister man hele fundamentet i norskfaget: nemlig det å tenke selv. Skal vi øke kompetansen i norskfaget, er løsningen neppe å legge til rette for robotnettsider fylt av feilkilder som kan gjøre elevenes jobb.

