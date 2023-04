Verdenssamfunnet må stå opp mot det som skjer i Uganda

Her stemmer den ugandiske nasjonalforsamlingen for et lovforslag som gjør det ulovlig å være skeiv. Datoen er 21. mars 2023.

Skeive i Uganda risikerer nå dødsstraff og fengsel. Norge kan ikke sitte og se på.

12.04.2023 19:00

Da abortloven ble innskrenket i USA, reagerte en hel verden. Da kvinnene i Iran tok til gatene for å protestere, fikk de støtte verden over. Nå må vi reagere på det som skjer i Uganda.

Nylig har nasjonalforsamlingen i Uganda vedtatt et lovforslag som gjør det straffbart å være skeiv i landet. Har du sex med en av samme kjønn, risikerer du ti år i fengsel, og har du sex med noen under 18 og av samme kjønn, sier den nye loven at du fortjener dødsstraff.

Om president Yoweri Museveni signerer, blir dette den første loven i verden som kriminaliserer å identifisere seg som LHBT+, ifølge organisasjonen Human Rights Watch.

Grov diskriminering

Uganda er et land som alltid har jobbet mot skeives grunnleggende menneskerettigheter. Konspirasjonsteoriene florer om hvor «farlige» denne type mennesker er. LHBT-personer blir utsatt for grov diskriminering og er stadig utsatt for vold og urimelige arrestasjoner.

Da Norge opplevde at LHBTQ+-bevegelsen ble rammet av terror i fjor sommer, sto vi sammen mot hatet. Vi reagerte, og vi sa tydelig ifra om at dette ikke er noe vi aksepterer. Den samme solidariteten skal vi også vise med mennesker som kjemper for frihet utenfor våre landegrenser.

Må være tydelige

Den mest grunnleggende rettigheten vi har, er retten til å være seg selv. Den blir innskrenket i stadig større deler av verden, for eksempel i Polen, Ungarn og store deler av USA.

Norge må være en pådriver i den internasjonale kampen for skeives rettigheter og ta en større rolle.

Homofile i Uganda trenger at verdenssamfunnet legger press på myndighetene. De trenger oss. Norge og Uganda snakker sammen hver dag gjennom diplomatiske forbindelser. Dette må vi bruke.

Norge MÅ være tydelige med den ugandiske regjeringen – dette lovforslaget kan og skal IKKE bli realiteten for skeive i Uganda!

