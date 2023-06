Medlemmer gruer seg til skolevalgkampen. Det handler ikke om elevene.

Flere av oss ser oss nødt til å begynne å filme fra standene på skolebesøkene, skriver Elisabeth Tangen.

I år håper jeg flere av lærerne for én gangs skyld klarer å oppføre seg like bra som elevene.

22.06.2023 19:30

I år er det lokal- og fylkestingsvalg. I ungdomspartiene skal vi også debattere, stå på stand og snakke om politikk. Dette gjør vi på de ulike skolene. Her kan elevene komme bort og snakke, få flyers og svar på det de lurer på.

Det er ikke bare elevene som er nysgjerrige. Også mange lærere kommer bort. Problemet er at flere av lærerne ofte er ufine, nedlatende og begynner å krangle.

De siste årene har dessverre ungdomspartiene flere ganger opplevd at skoleansatte har prøvd å blande seg inn i besøkene, og min erfaring er at det er blitt verre etter pandemien. Problemet har vært at lærere har vært ufine overfor oss som personer, og at flere åpent har motsatt seg oss politisk.

Noen ganger skjer det mer dramatisk enn andre, blant annet i 2019 da en lærer på en videregående skole i Tromsø fjernet materiell fordi hen var uenig i det politiske budskapet til Unge Venstre om rus.

Mye makt

På skolebesøk her i Oslo har vi også opplevd å få tilslengt stygge kommentarer fra lærere. Senest i vår ble vi anklaget for å spre feilinformasjon. Da jeg svarte at vi snakket sant, og at vi var der for å gjøre en god jobb sammen, fikk vi til svar at «det virker ikke som om dere gjør det så bra», og «dere bør lese dere opp».

Jeg ba læreren pent om å gå, men at hen kunne komme tilbake etter friminuttet var ferdig og elevene var gått. Likevel ble læreren værende igjen og forstyrre standen i lang tid. Det ble så forstyrrende at elever ikke kom bort til oss lenger.

Man har kanskje ikke lyst til å gå bort til en stand hvis alle andre er skremt vekk av en ansatt på skolen.

Også før jul hadde vi problemer. En lærer sto ved standen sammen med flere elever og fortalte at hen stemte Rødt, og derfor kunne vi som var på besøk fra Høyre, «bare dra, dere er ikke velkomne her».

Vi ba vedkommende om å gå, men til ingen nytte. Hen ville diskutere politikk, og da hen ble misfornøyd med svarene vi ga, ble vi fortalt at vi var «dårlige representanter for partiet». Også her forsvant elevene etter at læreren hisset seg opp.

Gruer seg

At lærere krangler, skremmer og slenger kommentarer til mine medlemmer, er ikke greit. Hverken for medlemmene som blir utsatt for det, ei heller for de elevene og medlemmene som er vitne til det og får litt mindre lyst til å engasjere seg.

Vi vet at unge kvier seg mer enn før for å si hva de mener. Det er også færre som deltar aktivt i et politisk parti. Når jeg besøker skolene våre og møter noen av lærerne, skjønner jeg veldig godt hvorfor.

Det er lærerne som bestemmer standpunktkarakterene våre. Her ligger det mye makt, og derfor er det viktig å bli likt av læreren. Det er kanskje ikke så kult å mene noe om politikk hvis du har en lærer som kjefter på meningsmotstandere.

Og du har hvert fall ikke lyst til å melde deg inn i et parti hvis lærerne åpenlyst sier at det er galt.

Dette gjelder selvfølgelig ikke alle – det gjør det aldri i sånne saker – men det er mange nok lærere, nok ansatte og nok tilfeller til at flere av mine medlemmer gruer seg til å snakke om politikk. Det har skjedd nok til at flere av oss ser oss nødt til å begynne å filme fra standene på skolebesøkene.

På den måten kan vi bli trodd dersom en lærer tråkker over streken. Etter det vi har opplevd etter å ha tatt kontakt med skolene, hjelper det ikke lenger bare å si pent ifra. Sånn skal det ikke være.

Ta grep

Så, kjære alle lærere, rektorer og ansatte på skolene:

Denne valgkampen håper jeg dere lar oss være i fred og heller bruker tiden på å legge opp til gode diskusjoner og demokratiopplæring. Det er dette som er lærernes jobb, å veilede, ikke tråkke på meningene våre.

Til gjengjeld har vi som ungdomspolitikere og gode samfunnsborgere et ansvar om alltid å søke ny kunnskap og jobbe på lag for å gi gode svar.

Når ungdom aldri har vært så redde for å delta i politikken og debatten som nå, bør nettopp lærerne med det kritiske samfunnsansvaret de har, forstå at dette ikke er stedet for å knuse selvtilliten til dem som prøver å delta.

Vi som elever og ungdom ser opp til dere. Gjør dere fortjent til det.

