Bli med NRK på flatfyll for 13-åringer!

NRK-serien «Rykter» har aldersgrense 12 år. Bildet viser hovedkarakterene i serien. Fra venstre: «Mathias» (Teo Tomczuk), «Sara» (Alisah Sussmann), «Thea» (Sisilja Garen) og «Erik» (Benjamin Johannes Ebbesen).

Er det riktig at rikskringkasteren inviterer 13-åringer til hardfyll og røyking av «weed»?

11.04.2023 20:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

NRK var nylig aktuelle med sesong to av ungdomsserien «Rykter». I serien møter vi 15 år gamle «Erik» som flytter fra Bergen, og som begynner i 10. klasse i en bygd på Vestlandet. Ungdommene i serien opplever endringer, tester grenser og går litt over streken på hva som er lov og ikke. Jeg har sett deler av serien og reagerer på flere ting. Særlig med tanke på at serien har en aldersgrense på 12 år.

I episode 11 i første sesong er det tid for nyttårsfeiring. «Erik» oppfordrer til en drikkelek hvor han og kjæresten «Sara» må ta flere shots. «Sara» sier: «Men jeg drikker ikke», og «Erik» svarer: «Det må vi få gjort noe med.» Senere i episoden gjør hun som han sier.

I episode åtte i samme sesong har tiendeklassingen «Felix» bursdag. I begynnelsen av episoden sier noen: «Nå som du er 15, betyr det at du kan drikke øl.» Senere får han blant annet en spritflaske i gave fra en kompis. Hvor har kompisen fått tak i den?

Fakta Si ;D-spaltistene Johannes Vang (21) er daglig leder i et produksjonsselskap og jobber frilans i norsk film- og TV-bransje. Han er én av seks spaltister som skriver i Si ;D hver uke. De andre er: Stine Bentzen

Osman Farah

Zaineb Abdulsatar

William Matteus Fonn

Helene Sofie Smit Vis mer

Realiteten også et problem

Senere sitter kompisgjengen og røyker «weed» på balkongen med en øl i hånden, som om det skulle vært like normalt som å spise bursdagskake. Er det slik NRK vil fremstille en vanlig bursdagsfeiring for en 15-åring?

«Rykter» omtales som en dramaserie for unge i alderen 13–15 år. Skal det være slik at det rikskringkasteren presenterer for et ungt publikum, er at det er forventet av deg som ungdomsskoleelev at du skal drikke alkohol når andre oppfordrer deg til det? Er NRKs budskap til 13-åringer at hasj er helt vanlig på ungdomsskolen? Skal en 12 år gammel gutt forvente at det er slik ungdomsskolen ser ut?

Det er kort tid siden jeg selv var tenåring, og jeg er klar over at det som skildres her, har en realitet i seg. Det er nok av ungdommer under 18 som drikker alkohol både på ungdomsskolen og videregående. Det er realiteten. Men realiteten er også et problem.

Ifølge Folkehelseinstituttet hadde om lag 50 prosent av norske 15-16-åringer drukket alkohol i løpet av 2018, hvorav 20 prosent hadde vært fulle. 25 prosent hadde drukket i løpet av den siste måneden. Så ja, disse situasjonene er reelle. Men skal vi virkelig normalisere det for et enda yngre publikum gjennom TV?

18-årsgrense på vold

Paragraf 39 av NRKs vedtekter lyder som følger: «NRKs allmennkringkastingstilbud skal være kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap gjennom innhold og tjenester av høy kvalitet.»

Er et ungdomsprogram hvor bruk av både lovlige og ulovlige rusmidler normaliseres, virkelig «en kilde til innsikt og refleksjon»? Opplever seeren dette som viktig kunnskap av høy kvalitet?

Jeg ser for meg at dette innlegget får motargumenter som «det finnes filmer hvor folk blir drept» eller «vold er vanlig i både film og spill». Ja, det er det. Men de har som regel høyere aldersgrense. «Rykter» har 12-årsgrense.

I Norge er det 18-årsgrense på filmer med detaljerte voldshandlinger. Som 18-åring har du en større realitetsforståelse og en bedre oppfatning av hva som er riktig og galt, enn en 13-åring har. Dessuten skjønner jo de fleste 13-åringer at du ikke skal ta livet av noen. Men når selv NRK skildrer at det er kult og normalt både å røyke og drikke før du i det hele tatt er 16 år, er det noe annet.

Lett påvirkelig

For all del, «Rykter» er generelt en bra serie. Den tar opp flere temaer som gjelder tenårene: kjærlighet, sorg og refleksjoner rundt livet. Serien viser også baksidene ved rusbruk. NRK har gjort mye bra research på hvordan akkurat den gruppen har det, og hva de gjør, men det er den gjentatte fremmingen av rus som en nærmest essensiell del av norsk ungdomskultur jeg reagerer på.

Jeg ønsker at NRK skal ha et mer bevisst forhold til temaet i en eventuelt ny sesong og andre lignende prosjekter.

Dersom man vil argumentere med at dette er kunstnerisk frihet, kontrer jeg med at man ikke bør bruke virkemidler målgruppen ikke nødvendigvis forstår.

Jeg føler meg litt som en grinete bestemor som klager på hvordan dagens ungdom er. Men som en som har tenårene friskt i minne, vet jeg godt hvordan vi påvirkes av medieinnhold i alle former, og hvordan gruppepress fra andre fungerer. Så er det virkelig NRK som skal bidra til dette?

