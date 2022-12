Yes! Jeg har eksamen før jul!

Elisabeth Hekneby Arbeidsutvalgsmedlem, Oslo Unge Høyre

Med en semestermodell på videregående vil man ha avsluttende fag hvert halvår. Elisabeth Hekneby (bildet) mener det vil gjøre skolegangen enklere for mange elever.

Og jeg håper at elever på videregående også snart får oppleve det.

I år har jeg eksamen før jul for første gang. Mitt første semester på universitetet nærmer seg slutten, og før jeg tar juleferie, skal jeg ha to eksamener. Neste semester har jeg lagt høstens fag bak meg og begynner med nye fag. Slik burde det også ha vært på videregående!

Med en semestermodell på videregående vil man ha avsluttende fag hvert halvår og en eksamensperiode hvert semester – akkurat som på universitetet. Da har man færre fag samtidig og mer intensiv undervisning i hvert enkelt fag.

Langt tilbake i tid

De aller fleste elevene på videregående er nødt til å prioritere hvilke fag de skal legge ned mest innsats i. Når man skal mestre over åtte fag samtidig, sier det seg selv at det blir vanskelig å få med seg alt i alle fag.

Med en semestermodell kan man derimot fordype seg mer i de fagene man har. Da kan man faktisk lære seg fagene ordentlig, fremfor bare å skrape i overflaten av pensum.

Med dagens modell risikerer man å bli spurt i juni om noe man lærte i september. Det husker de aller færreste. Det man må gjøre i dag, er å jobbe seg i hjel i mai for å repetere alt man har lært i løpet av året.

Semestermodellen vil gi en mer forutsigbar eksamensoppladning, fordi man vil bli testet i noe som man nylig har lært.

En fordel

De fleste som går studiespesialiserende på videregående, skal på et tidspunkt begynne å studere. Her vil de møte semestermodellen. Når de uansett skal følge denne strukturen senere, er det derfor en fordel at elevene er kjent med den.

Debatten om semestermodell har pågått lenge. Det er ingen tvil om at modellen kunne gjort skolehverdagen enklere for mange elever. Det finnes derfor ingen gode grunner til at dette ikke burde testes i den norske skolen.

Jeg gleder meg til å ha eksamen før jul, og jeg håper at elever på videregående også snart får oppleve det!

