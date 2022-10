Hijab i politiet. Akseptabelt?

Serine Aarvik Nestleder, Haugaland FpU

Dersom politiansatte hadde brukt religiøse eller politiske symboler, ville det ha undergravd politiets nøytralitet, skriver debattanten.

Ingen har rett til å bli politi.

Hijabforbudet i politiet burde fjernes, skrev Hani Hussein Ali i Aftenposten Si ;D 23. september.

«For hva er i realiteten forskjellen på en synlig muslimsk kvinne og en «usynlig» muslimsk mann? Vil det faktum at jeg går med hijab, utgjøre en reell forskjell for jobben jeg gjør?» spør hun.

Politiets personlige meninger og ytringer er helt irrelevante i jobben de skal gjøre. Jobben til politiet er å håndheve loven. Blant annet skal de holde orden i byer og under demonstrasjoner, samtidig som de ivaretar ytringsfriheten.

Når politiet møter opp til en demonstrasjon for å holde orden, har det ingenting å si om betjentene personlig støtter den eller ikke. Det norske samfunnet inneholder millioner av forskjellige meninger. Om politiansatte hadde brukt religiøse eller politiske symboler, ville det ha undergravd politiets nøytralitet som utøvende makt.

Tillit på andre måter

Hussein skriver at «for det første vil hijabbærende politikvinner kunne styrke tilliten til politiet blant minoritetsgrupper. Det er allerede et problem at mennesker med minoritetsbakgrunn har lite tillit til politiet».

Det er et veldig snevert syn at politiet for å kunne få̊ tillit blant befolkningen skal tilfredsstille enhvers behov. Måter politiet skal styrke tilliten sin blant folket på, er blant annet å etterforske saker, sørge for at loven blir håndhevet, patruljere og dukke opp på forskjellige arrangementer, som f. eks konserter.

Med andre ord være til stede blant folk, samt skape orden og trygghet.

Nøytralitet

Bruk av hijab vil gi inntrykk av at den enkelte politikvinne tilhører en bestemt samfunnsgruppe. Hijab vil også kunne virke fremprovoserende ved kontakt med andre grupperinger.

Religiøse symboler og/eller plagg, uansett religion, vil undergrave politiets evne til å fremstå nøytrale og som en yrkesgruppe som behandler alle grupper i samfunnet likt.

Ingen har rett til å bli politi. Et av politiets kjennetegn er uniformen deres. En uniform er en ensartet, lik bekledning for utføring av en spesiell virksomhet. Religiøse eller politiske symboler og/eller plagg burde da ikke tilhøre politiets uniform.

