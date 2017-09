Brunost, vafler, Nytt på Nytt, ski, taco-fredag? Homofiles rettigheter, likestilling, menneskerettigheter?

Gjennom årets valgkamp har debatten herjet om hva som er ekte «norske verdier».

Denne diskusjonen er selvfølgelig håpløs. Jeg kan ikke fortelle deg hva som er de viktigste norske verdiene er, fordi vi kommer sikkert til å være uenige.

Vår tur

Men det er det som er så fantastisk med Norge: Du kan mene hva du vil. Du har rett til å si hva du bryr deg om, hva du bekymrer deg over og hvilken retning du vil at landet vårt skal gå.

Skal vi bekymre oss over at vi får flere innvandrere til landet? Skal vi kjempe for en bedre klimapolitikk? Skal vi ha fraværsgrense eller ikke?

Er du enig med Jonas Gahr Støre i at Sylvi Listhaug skaper et «kaldere samfunn», eller tenker du at dette er et forsøk på å fryse henne ut av debatten?

Politikerne har i mange måneder fortalt oss hva vi skal mene, og nå er det vår tur.

Vi er homofile og muslimer

Vi som skal til valgurnene, er forskjellige. Vi er kristne, ateister, buddhister, muslimer og personer som tilhører alt mellom himmel og jord. Vi er mennesker som tror og håper.

Vi er homofile, heterofile, bifile, transseksuelle og personer med seksualiteter og kjønnsuttrykk i alle regnbuens farger. Vi er mennesker som forelsker oss og elsker.

Norge er fullt av unge og gamle: Noen som tenker at tiden går for sakte, og andre som skulle ønske at de kunne skru klokkene tilbake.

Det som forener oss, er stemmeseddelen

Ja, vi er ulike. Det vi imidlertid har til felles, er at vi elsker Norge. Og det som forener oss, er stemmeseddelen, med den er vi alle likestilte nordmenn.

Valgdag er nasjonaldag

Vi trenger ikke alltid å forstå hverandre, vi trenger ikke alltid å være enige. Det må være rom for alle meninger.

Et mangfoldig, dynamisk og fungerende demokrati bygger på menneskers enighet om kun én ting: enighet om å være uenige, på en vennlig og hensynsfull måte.

Det er sånn vi har bygget det Norge vi bor i dag. Og jeg tror det er sånn vi skal bygge fremtidens Norge.

Det er derfor ikke bare med ønske om forandring vi går til stemmeurnene, det er for å vise solidaritet og samarbeidsvilje med dem vi deler landet vårt med.

Det er en feiring, en slags nasjonaldag, akkurat som 17. mai. Og hvis du føler deg norsk, er du invitert til festen!

Så la oss vise hvor takknemlige vi er. La oss tørre å mene noe. Og la hver av oss stemme for det vi tror vil gjøre Norge enda bedre.

Ja, vi elsker dette landet. Som det stemmes frem.