Det var i forbifarten jeg så ham. Mannen.

Jeg hadde det egentlig ganske travelt og gikk raskt nedover Storgata for å møte en venninne - da noe fikk meg til å senke farten.

I sidesynet la jeg merke til konturene av en mannsskikkelse, liggende på bakken.

Tusen tanker gikk gjennom hodet mitt, og på fem sekunder hadde jeg rukket å tenke gjennom hele mannens livshistorie og hvorfor han lå akkurat der han lå, hjelpeløs og blek.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hadde det skjedd noe kriminelt?

Var han bare veldig trøtt og hadde sovnet på vei hjem fra fest? Var han i det hele tatt i live? Og hva med familie?

Satt det noen små og ventet på at verdens beste pappa skulle komme hjem?

Satt det noen små og ventet på at verdens beste pappa skulle komme hjem?

Alle var i en boble

Jeg tok en rask titt rundt meg for å se om noen andre hadde lagt merke til ham, men det virket ikke sånn.

Folk raste forbi i full fart for å rekke et eller annet livsviktig møte, en klein første date eller hente barn i barnehagen.

Alle som én gikk de rundt i sin egen lille boble, og Gud forby om den skulle sprekke.

For det å se seg om og ta en liten pause fra dykkingen i internettets store univers, ville kanskje vært for mye å be om?

Men jeg klandrer dem ikke, for jeg er akkurat som alle andre.

I det jeg hadde stilt meg selv alle de hundre spørsmålene om hvem denne mannen kunne være, ble jeg plutselig, helt ubevisst, en del av dem. De andre.

For selv om samvittigheten min sa at jeg burde prøve å få kontakt med ham, var det en eller annen ignorant del av meg som tok styringen.

Jeg, Mina?

Hvorfor skulle nettopp jeg, Mina, spørre om hvordan det gikk – når selv ikke voksne mennesker med mye mer livserfaring tok mot til seg og spurte?

Hvorfor var det nettopp jeg som skulle ut av den trygge lille boblen vi alle er fanget i? Hvorfor akkurat meg?

Det var nok nettopp disse spørsmålene de forbipasserende stilte seg selv da de valgte å late som de var altfor opptatt med noe annet.

Altfor opptatt med å rekke det livsviktige møtet, den kleine første daten eller å hente barn i barnehagen.

For opptatt til å registrere at der nede på bakken, kun få meter unna, lå det en mann. En person. Et medmenneske som kanskje ikke hadde det så bra og som kanskje trengte hjelp.

Det var i forbifarten jeg så ham. Mannen.

Jeg skulle bare ønske jeg ikke hadde hatt det så forferdelig travelt.

Lese om å være fattig og rik?