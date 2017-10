Dere er på russebuss allerede og fester og snapper. Jeg ligger hjemme med vondt i magen

Jeg skjønner at dere har noe helt eget. Jeg skjønner at dere allerede har en gjeng å være med.

Jeg skjønner at dere som buss bare har plass til x antall medlemmer. Jeg skjønner at dere ikke mener noe vondt med det.

Men det alltid å være én av de fem personene som aldri blir invitert på fester og sammenkomster, gjør så vondt. Dere drar på fest, sender bilder og filmer på Snapchat.

Samtidig ligger jeg i sengen og har vondt i magen fordi jeg føler meg så ensom. Jeg ligger i sengen og merker at hjertet gjør et hopp, akkurat slik det føles å miste et steg i trappen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hva er galt med meg?

Jeg ligger i sengen og tenker på hva som er galt med meg? Hva er det de andre har som ikke jeg har?

På skolen går jeg til kantinen og får disse tankene dyttet ned i halsen som en gås på tvangsforing. For der sitter dere, alle 20 rundt et bord og fniser og kniser.

Jeg derimot sitter i et hjørne med mine venninner med gråten i halsen og føler meg ensom.

Og det er så feigt av meg å si at jeg, rundt flere av mine venninner, føler meg ensom.

Hva skjedde med hun som gikk på ungdomsskolen og var veldig godt likt av de fleste? Jeg hadde mange venner, og jeg var ganske «populær».

Ikke at det har veldig mye å si, men det er bare et nokså stort steg fra å være godtatt og kul til å være et null.

Det som skremmer meg mest, er at vi akkurat har startet i 1. klasse.

Dere gidder ikke engang å bli ordentlig kjent med meg, for dere startet planleggingen av russetiden i 10. klasse.

Dere har allerede den trygge, gode gjengen jeg søker etter.

«Den beste tiden»

Jeg mener ikke at dere er helt borte, for dere snakker med meg på skolen og sosiale medier. Vi er venner, og vi kan smile og le.

Men det skjer noe når dere setter dere ned med gjengen deres. Dere blir noen helt andre.

Som om dere automatisk blir bedre enn alle andre, dere blir automatisk de deiligste personene i den stygge kantinen.

Jeg sitter igjen som en liten flue på veggen mens dere sitter der med fluesmekkeren deres, klare for å slå til alle som tror de er bedre enn dere.

Jeg kjenner allerede på disse følelsene. Hvordan blir det når dere slipper dekknavn?

Hvordan blir det når dere drar på fylletur til Syden sommeren før tredje? Eller når dere slipper konsept? Poster tusenvis av bilder og videoer på sosiale medier.

Hvordan blir det når jeg ser dere rulle rundt hele mai om et par år? Skal jeg føle meg ensom alle de årene som tydeligvis skal være «den beste tiden»?

Sier jeg er tafatt

Og jeg vet at dette bare er tull, for russetiden er ikke alt her i verden. Og jeg vet at dette bare er tull, for jeg har fine venninner jeg virkelig kan stole på og kose meg med.

Men det er bare så vondt når jeg stadig blir oppmerksom på at jeg ikke er like kul som dere.

Dere ber meg fikse opp selv, at dere allerede har startet planleggingen og ikke har plass til oss som ikke er på buss.

Dere sier jeg er tafatt, ber meg om å finne min egen gjeng og ha det gøy med dem.

Det er så veldig enkelt å si det når dere allerede har bestevennene deres samlet på en buss, stappet med god stemning og glede.

Samtidig ser dere ned på meg, som om jeg er en liten ekkel dritt. For jeg er ikke på buss, og er du ikke på buss, så er du søren meg ikke russ. Ikke sant?

Det er så veldig enkelt for dere å si det, teite, teite bussruss.

