#JeSuisAsylsøker! Selv er jeg ikke etnisk norsk, men inngangen og integreringen var enkel da faren min, fra Frankrike, fikk jobbtilbud i Norge. I likhet med mennesker flest, forelå ønsket om et best mulig liv.

Vi er alle lykkejegere til en viss grad, er det ikke da rart at kun asylsøkere stigmatiseres?

Institusjoner for sosialisering

Skolen og arbeidsplassen er institusjoner som åpner for sosialisering, og utgjør en stor del av hverdagen for nordmenn flest. Dørene holdes imidlertid stengt for asylsøkere som hverken får jobbe eller studere på grunn av asylsøkerstatusen.

Mange vier flere år for kanskje å oppnå oppholdstillatelse. Noen sendes ut, uten å ha bidratt i samfunnet, fordi deltagelsen deres er begrenset av asylpolitikken som føres i dag.

Ingenting tyder på vellykket integrering når første steg i samfunnet er isolasjon på asylmottaket. En SSB-rapport om integrering sier at forskere anser deltagelse i arbeidsmarkedet som den beste veien til integrering.

Dessverre viser tall fra UDI at cirka 95 prosent av søknader for midlertidig arbeidstillatelse blir forkastet. Det er med andre ord svært få mennesker som får muligheten til det forskere anser som den beste integreringsveien.

Til alles gode

Det er til alles gode å få asylsøkere i arbeid. Først og fremst gir det mulighet til selvrealisering og følelsen av å være nyttig.

For det andre vil asylsøkere kunne lære språk og norske levekoder raskere og i lag med samfunnet, noe som gjør det mye enklere å tilpasse seg nye normer. For det tredje er det gunstig fra et sosioøkonomisk perspektiv at alle som yter, også bidrar.

Sist, men ikke minst: Det er viktig med god integrering dersom man vil skape et sammensveiset samfunn og avskaffe fordommer. Skillet mellom «dem» og «oss» motarbeider integrering.

