Dette innlegget er for alle i transmiljøet, deres familie og venner, men også rettet mot de som ikke er klar over problematikken.

Denne uken var det Transgender Day of Rememberence. En tung og vanskelig dag for det skeive miljøet.

Vi tenner lys for å ære og for å minnes alle transmennesker som har mistet livet på grunn av transfobi, vold og diskriminering. Vi vet at det er høye mørketall med voldsepisoder, mord, overgrep, trakassering og selvmord som ikke blir snakket om nok. Det er viktig at vi bevarer fokuset på dette.

Hver tredje transperson har prøvd å ta sitt eget liv. Dette kan ikke fortsette.

Det er pågående holdninger i samfunnet vårt som bidrar til at noen ikke ønsker å leve lenger. Partiene kan snakke så mye de vil om å skape et varmere og mer inkluderende samfunn, men dette er det ikke noe vits i hvis man ikke tar diskrimineringen på alvor.

Vi minnes de vi har mistet som et resultat av transfobi. Vi tenner lys for å se fremover med styrke og solidaritet mot en bedre fremtid. Vi samles for at transmennesker overalt skal vite at de ikke står alene.

