Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Jeg har ikke råd til alle julegavene. Hva gjør jeg?

Jeg plages med å finne ut hva jeg skal kjøpe i julegave til jentene i klassen. Jeg har tre bestevenner, og de skal jeg selvsagt kjøpe gave til, men hvor mye må de koste?

Hun ene sier at jeg må gi henne en gave til 250 kroner, men jeg har jo ikke råd til å gi det til alle tre, siden jeg skal jo gi gave til mange i familien min også.

Og hva skal jeg gjøre med de andre jentene i klassen? De gir meg alltid gave, men da blir det mange jeg må gi tilbake til. Jeg har tenkt på å lage et hjemmelaget kort til hver og skrive «God jul» og at jeg inviterer de på en jentekveld. Tror du de syns det er en bra nok gave?

Jente (13)

Hvis julegaver gir mer bekymring enn glede, er det jo litt dumt. Hvis man velger å gi gaver, bør det være fordi man har lyst. Det er ikke sånn at det er normalt på din alder å ha masse penger man kan bruke på gaver. Det er bra at du ser at du ikke kan bli med på å skulle gi dyre gaver.

Tror du det går an å prate med de tre bestevennene dine om dette? Kanskje de også syns det er litt vanskelig? Foreldrene dine kan sikkert også støtte deg.

Jeg syns det er en veldig god idé du har om å invitere alle jentene i klassen på jentekveld. Det å få en invitasjon på et hyggelig, hjemmelaget kort, gjør det til noe ekstra. Det tror jeg blir en veldig fin gave.

Du finner også mange tips til alternative gaver her.

Går det an at du tenker på opplevelsesgaver med de tre bestevennene også? Kan du gi dem en hyggelig opplevelse, eventuelt i tillegg til en liten ting som koster 50-100 kroner?

Den opplevelsen du gir i tillegg, kan jo være alt fra en tur ut i skogen med aking, bål og pølsegrilling til filmkveld med pizza og overnatting eller en spillkveld. Det er bare å sette i gang fantasien, så kan det bli mange hyggelige gaver som nesten ikke koster noe. Og DA blir det mer gøy med gaver igjen også.

Vennlig hilsen Anne

Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle den første julen uten bestefar

Dette året har bestefar vært skikkelig syk og har fått påvist kreft. Jeg er blitt fortalt at han ikke kommer til å leve så mye lenger, som også betyr at denne julen blir den første uten ham.

Jeg har ingen anelse om hvordan jeg skal takle det og føler meg veldig forvirret. Hva kan jeg gjøre for å forberede meg til denne julen?

Gutt (14)

Det er veldig trist når noen bli så syke og står i fare for å dø. Jeg skjønner godt at dette er vanskelig og forvirrende.

Lizardflms / Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Julen i år vil helt sikkert bli preget av dette. Det preger jo også dagene dine nå.

Når man opplever alvorlig sykdom og død, er det tungt og trist. Du vil nok takle det selv om det virker vanskelig nå. Det å være sammen i sorgen kan være godt. Vi reagerer forskjellig på sorg, men de fleste syns det er godt ikke å være alene.

Hvis du har mulighet til å besøke bestefaren din nå når han er så syk, så vil jeg anbefale deg å gjøre det. Du kan prate med ham om både det dere har hatt som har vært fint, og om at det er trist at han er så syk nå.

Når man får sagt noe om det, kan det være til hjelp i det tunge og forvirrende, både for deg og for ham.

Og julen kommer jo uansett. Kanskje er det viktig for dere alle å ha fokus på å ta det som kommer og være sammen, men samtidig også leve vanlig og gjøre ting dere pleier å gjøre.

Vennlig hilsen Anne

Onani forlenger livet

Jeg har hørt at onani øker sjansen for at jeg får prostatakreft. I så fall, hvorfor?

Gutt (16)

Det er faktisk motsatt. Onani minsker faren for prostatakreft. Studier viser at det å onanere regelmessig med påfølgende sædutløsning, er sunt. Hyppige sædutløsninger reduserer risikoen for at du rammes av den mest utbredte krefttypen blant menn, kreft i prostatakjertelen.

At det er sunt for helsen din, trenger likevel ikke være hovedmotivasjonen for å onanere. Skal du onanere, må du også ha lyst til det.

Før i tiden ble unge advart og fortalt at onani kunne føre til sykdom og skade, som blant annet blindhet, hårtap og psykisk sykdom. Heldigvis vet vi i dag at det er motsatt.

Onani gjør oss mer tilfreds, mindre stresset og fører dessuten til bedre nattesøvn. Onani kan også føre til at du blir tryggere på deg selv og egen kropp.

Det finnes altså ikke noen ulemper eller skadelige konsekvenser av onani – tvert imot er det sunt, gir deg kunnskap om deg selv og vi kan til og med si det er med på å forlenge livet!

Vennlig hilsen Anders

Jeg syns det er kvalmende å spise kjøtt på julaften

Morten Holm / Scanpix

Jeg spiser ikke kjøtt og syns det er kvalmende og ekkelt at noen velger å spise kjøtt, spesielt de som spiser mye.

Verden går under, og noen bryr seg tydeligvis ikke! Jeg blir opprørt av at folk ikke tar ansvar og ikke bryr seg.

Foreldrene mine sier jeg er altfor påståelig og må roe meg, så det blir ofte krangling ved middagsbordet. Men er det ikke vanlig å reagere når miljøet ødelegges?

Snart er julen her, og da vet jeg det blir mye kjøtt på bordet. Det syns jeg er vemmelig.

Jente (17)

Det er bra du er engasjert og ønsker å bevisstgjøre dem rundt deg. Du har rett i at vi spiser for mye kjøtt, og at det er ødeleggende for miljøet. Du har prinsipper og verdier og kjemper for en viktig sak: miljø og bærekraft. Fortsett med det!

Samtidig er det ikke slik at det som er rett for deg, nødvendigvis er rett for andre. Det er viktig å huske på at selv om du har tatt valget om ikke å spise kjøtt, kan du ikke bestemme at andre ikke skal spise kjøtt.

Å se andre spise kjøtt setter i gang negative følelser i deg. Dette skjer fordi du selv mener og tror det er galt. Du nevner en følelse av vemmelse som etterfølges av den kroppslige reaksjonen kvalme.

Jeg har dessverre ikke noe godt svar å gi deg til å takle det, men det hjelper å sette ord på hva du tenker og føler.

Kanskje er det mer fruktbart å ha samtaler med foreldrene dine, hvor dere forsøker å forstå hverandres ulike meninger og perspektiver istedenfor å krangle?

Og kanskje julemiddagen ikke er tid og sted for diskusjon. Kanskje du bør velge en av de 364 andre dagene i året?

Iblant vil dere heller ikke bli enige, så det å lære seg å leve med uenighet, er også viktig. Jeg ønsker deg lykke til!

Vennlig hilsen Anders

Lurer du på noe om sex, psyke eller ungdomsliv? Send inn spørsmålet ditt her.