«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv», er et godt sitat på hvorfor kvinnedagen er viktig.

8. mars er dagen for å fremheve de kvinnekampene som må tas og den urettferdigheten som må hviskes bort.

Og på bakgrunn av det, ønsker jeg videre å kjempe for ytringsfriheten og rekke fingeren høyt opp i været til de som forsøker å kneble andre.

Glemmer det gode

Hvorfor ytringsfriheten? Jo, fordi jeg som minoritetskvinne trolig opplever mer hets etter å ha skrevet noe, enn noen andre. Dessverre har vi et eksempel på det, Sumaya Jirde Ali.

Så lenge jeg har kjent henne har hun opplevd ubegrenset mye hets. Selv om kjærligheten ofte seirer, er hetsen så omfattende at man glemmer det gode midt opp i det vonde.

For mange finnes det ingen grenser på hva som er greit å ytre eller ikke. Min oppfatning er at nettroll ser på sosiale medier som en fantasiverden der alt er lov. Jeg er ikke overrasket.

Nettvett er ikke akkurat noe en blir lært opp til, og sosiale medier er noe som bare blir en større og større del av hverdagen, dessverre spesielt for de med bakgrunn fra «livets harde skole».

Det virker ikke som om de fra «livets harde skole» har lært at du ikke kan ilegge noen meninger.

Mange av dem tror de vet hvordan det er å være en kvinne med en unik bakgrunn og velger dermed å uttale seg på ens vegne.

Fra hatprat til hatmotivert vold

Jeg kjenner jeg er lei. Jeg gråter lett og ofte på grunn av den uretten som Ali og andre minoritetskvinner rammes av. Jeg har vært der og vet hvordan det er å bli truet til taushet.

Det er synd at en sterk kvinne som henne blir brent ut av en gruppe mennesker som tror at det de ytrer, er greit.

I år blir ikke 8. mars for meg bare en dag der #metoo-bevegelsen blir hyllet, men en kampdag for ytringsfriheten.

Den er dessverre truet av mennesker fra alle kanter som er få, men som dessverre ser ut til å være en hær.

Den plassen de klarer å ta opp på sosiale medier, er en sterk trussel mot friheten til å ytre seg. Måten de samler seg, fordi de misliker ens tro eller bakgrunn og får vedkommende til å tie, er skummel.

Jeg utfordrer alle til å gå i tog i år, uansett ideologi eller politisk ståsted. Slå et slag for ytringsfriheten, og la oss igjen stå sammen mot hatet. Jeg er tidligere blitt fortalt ikke å ta nettroll seriøst, men det mange glemmer, er at veien fra hatprat til hatmotivert vold ikke er lang.

