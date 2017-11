Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg er for det meste glad og har mye å glede meg over, med det er én ting som gjør meg irritert. Kan ikke folk bare forstå at jeg er meg?

Jeg deler ikke «meg» med noen andre. Selv om vi kanskje ligner, selv om vi kanskje bor i samme hus, selv om vi kanskje har samme mor og far – det fungerer ikke sånn.

Behandlet som én person

Jeg elsker tvillingsøsteren min mer enn noe annet. Vi har gått i samme barnehage i fire år, og har gått i samme klasse på skolen i snart åtte hele år. Jeg har absolutt ikke noe imot det.

Men når venner blir overrasket over at vi ikke har utviklingssamtale sammen, kjenner jeg at jeg blir sinna. Hvorfor blir vi ofte behandlet som bare én person?

Jeg blir kalt en annens navn hver dag. Det plager meg ikke, jeg er vant til det. Jeg skjønner at folk ikke ser forskjell, det er ikke deres feil. Men jeg skjønner ikke at folk tror at jeg ikke har mine egne tanker, følelser og meninger.

Ikke deres feil

Jeg merker ikke dette bare på andre barn, til og med når læreren eller treneren har opprop, merker jeg det. Han roper opp alle navnene hver for seg, men mitt og søsteren min sitt samtidig. Som om ikke den ene kan være borte og ikke den andre.

Er det rettferdig? Dette høres kanskje ikke ut som et problem for deg, men jeg vil ikke bli behandlet sånn. Jeg vil at dere skal vite at tvillinger er forskjellige de også.

Forskning viser at eneggede tvillinger blir mer og mer forskjellige, jo eldre man blir. «Er det ikke gøy å ha en som er helt lik deg? Som mener det samme som deg? Som alltid forstår deg, og alltid vil være med deg?».

Mange som ikke forstår

Helt lik meg? Mener det samme som meg? Ok, vi er kanskje like i utseende. Trenger det å bety at vi har lik personlighet? Ikke alle tenker som dette. Mange forstår det. At vi er forskjellige.

Men det er også mange som ikke forstår. Tvillingen min og jeg elsker å dra på fotballcuper, hjemme og i utlandet. Man må selvsagt betale penger for fly eller båt. Og vi betaler som vi skal. Men stadig kommer det spørsmål og kommentarer.

«Betaler dere for en eller to personer? Må dere betale dobbelt så mye? Stakkars, tenk så mye de må betale!». Selvfølgelig betaler vi for to, og det gjør vi med glede.

Mamma og pappa er ikke lei seg for det. De er glade. For det å ha en tvilling, er ikke som å ha en søster, men som å ha en ordentlig bestevenn.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.