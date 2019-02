Melina Kjelstad-Olsen, jeg er enig med deg at debatten rund skjermbruk ikke er svart-hvitt. Likevel er jeg blant dem som er skeptiske til dagens bruk av skjermer.

For litt siden så jeg to jenter som gikk til skolen. De var begge rundt ti år gamle. Den ene gikk med store hodetelefoner og mobilen foran seg. Den andre kanskje ti meter bak, også med ansiktet bøyd ned i en skjerm.

Privat

Alltid pålogget

Du skriver «Vi klarer å logge av, og de gangene vi er pålogget, holder vi ikke på med hjernedøde ting». Her er jeg uenig.

Vi klarer ikke alltid å logge av, og ikke bare holder vi på med hjernedøde ting, men vi holder på med ting som er skadelig for helsen vår.

En studie fastslår at tenåringer i snitt bruker så mye som ni timer pålogget hver dag. Jeg kan love at ikke all denne tiden brukes til noe fornuftig.

Mye av denne tiden tilbringes på sosiale medier. Plattformer som er designet for å skape avhengighet, sånn at man skal tilbringe så mye tid der som mulig. En evig strøm av innhold og belønninger i form av likes og streaks.

Fantasiløst

Sosiale medier kan være en plattform som hjelper oss med å kommunisere med venner, men det er i hovedsak fylt med innhold som er glemt dagen etter. Konsentrasjonsspannet vårt går farlig nærme null, når man ved ethvert hint av kjedsomhet kan scrolle passivt nedover.

Når man aldri kjeder seg forsvinner kreativiteten man trenger for å underholde seg selv. Vi risikerer å miste både kreativitet og konsentrasjonsevne som er viktig for å løse fremtidens utfordringer.

Depresjon og angst

Forskning viser at jo mer tid unge bruker på sosiale medier, jo mer utsatte er de for depresjon og angst. Det synes ikke jeg er veldig overraskende.

På sosiale medier sammenligner vi våre egne liv med andres glansbilder av sitt eget. Andres liv virker derfor naturligvis mye bedre enn våre egne.

Alle kan ha godt av å koble av mer enn vi gjør i dag. Skjermer har kommet for å bli, men likevel håper jeg at tiåringer ikke slutter å snakke med hverandre på vei til skolen.

