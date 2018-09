Årlig samler OD inn penger til ungdom i nød slik at skoleelever i Norge kan hjelpe jevnaldrende. I fjor gikk de innsamlede pengene til ungdom i Nigeria. 1. november i år skal ungdomsskole- og videregåendeelever samle inn penger til palestinsk ungdom.

Vil boikotte

At pengene skulle gå til palestinsk ungdom, ble på demokratisk vis vedtatt i OD-styret. Etter min mening er det viktig at pengene fra årets OD-dag går til akkurat dette formålet, fordi ungdommen i Palestina befinner seg midt i en verdensomspennende konflikt. Det er ingen tvil om at terrororganisasjonen Hamas påvirker ungdommen. Da blir det enda viktigere at de for eksempel får undervisning.

Privat / Privat

Buskerud FPU ønsker imidlertid å boikotte årets OD-dag fordi pengene går til palestinsk ungdom. I arrangementet skriver de at «foredragene som skal holdes rundt på norske skoler fremviser en undertone av antisemittisme og antisionisme».

De mener at Operasjon Dagsverk «går inn for å påvirke med politikk». Som alternativ til OD arrangerer de heller et treff med gratis mat. Istedenfor å arbeide for unge som trenger oss.

Må støtte OD-dagen

Man må ikke glemme at hvert eneste formål OD arrangerer, er gjennomtenkt. Det er ikke tilfeldig at årets innsamling går til Palestinsk ungdom. Siden pengene går til utdanning, er innsamlingen heller ikke politisk motivert. Det er vi som er unge som skal overta verden. Derfor er det viktig at organisasjoner som OD støtter opp under arbeid som kan skape mer fred og samhold. Det blir helt feil av Buskerud FPU å holde et arrangement for å boikotte en dag som baserer seg på å hjelpe andre.

Jeg regner i alle fall med at de fleste ønsker at jevnaldrende skal få like god utdannelse som det vi får servert på skolebenken i Norge hver dag.

