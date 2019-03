I helgen lastet toppblogger Kristin Gjelsvik opp en video. Den er dedikert til med-influenser Sophie Elise Isachsen. I videoen sier Gjelsvik at Isachsen er Norges dårligste og farligste forbilde fordi hun flere ganger har vært åpen om egne komplekser og om hvordan hun har fikset på dem.

Jeg er så enig i at det trengs en debatt rundt hva bloggere deler med leserne sine. Men jeg tror ikke man skaper en god offentlig samtale ved å knytte samfunnsproblemer til en enkeltperson.

Hadde ikke videoen vært rettet direkte mot Isachsen, tviler jeg på at den hadde fått like mye oppmerksomhet. Og jeg tror dette er grunnen til Gjelsviks retorikk.

Personlig

Det er vanskelig å skille person og merkevare når man diskuterer bloggere. Jeg opplever videoen som et angrep på Isachsen som person, fordi Gjelsvik ikke kun holder seg til Isachsens blogg, men også anklager henne for å ha utspekulerte intensjoner. Nemlig at Isachsen bevisst er falsk, kynisk og manipulerende. Til og med at Gjelsvik selv er blitt «lurt».

Gjelsvik beskriver også sitt private forhold til Isachsen. At de ikke kan regnes som venner fordi hun er blitt avfulgt på Instagram, og dessuten aldri fikk en gratulasjon da hun ble gravid. Hun forteller ting hun hevder er sant om bloggeren, som hun skal ha skjult for andre.

Er dette «kun kritikk av merkevare?»

Hvor går grensen?

I hvilket annet yrke blir det oppfattet som greit å komme med sterk kritikk av andres person – her refererer jeg til Gjelsviks påstander om at Isachsen er falsk, dobbeltmoralsk og farlig – uten å la vedkommende få mulighet til å svare på kritikken først? Eller i det minste legge inn forbehold der kritikken er sterkest?

Det er lov til å kritisere Sophie Elise, fordi hun ikke bare er en enkeltperson, men også en merkevare. Jeg er helt enig i at Isachsen burde bruke stemmen sin på andre ting enn sponsede prikker i hodebunnen.

Jeg synes likevel det blir merkelig at en influenser skal kalle en annen influenser for «den aller farligste».

Hvis Gjelsvik var mer opptatt av en saklig debatt enn av klikk på bloggen sin, hadde hun gjort dette på en annen måte. Greit nok om hun stiller til saklig debatt på NRK i kveld. Men utgangspunktet var blandet med personangrep.

