Hvorfor er det feil at gutter sier til en jente at hun er pulbar, men helt greit at jenter diskuterer penisen til en klassekamerat mens han sitter rett ved? Dette skjer på norske skoler, hver eneste dag.

Kvelden før fikk A en Snap av B. B sendte et bilde av penisen sin, A lagret bildet. På skolen viser A frem bildet til venninnene sine og sender det til andre jenter.

A og venninnene diskuterer størrelsen på Bs junior og ler av den. B sitter på pultraden ved siden av. Er dette virkelig greit?

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jenter stiller likt her

Jeg er selv jente og elev på videregående skole og sitter inne med mye innsideinformasjon om dagens jentekultur i den videregående skolen.

Privat

Nå er jeg lei av å høre på snakk om at tenåringsjenter har det så ille som blir seksuelt trakassert på skolen. Ja, det skjer skitne ting rundt om i diverse skolebygninger i Norge, men disse skitne tingene rammer ikke bare jenter.

Jenter kommer med seksualiserte og kroppsfikserte kommentarer til både andre jenter og gutter.

Jenter slår gutter på rumpa. Jenter siler ut hvilke gutter de vil invitere på fest basert på hvor fine de er nakne og hvor stor tiss de har.

«Jeg vil ikke invitere C, pikken hans er for liten. Tror den er sånn 16 cm, jeg vil ha en med minst 22 cm!» – dette overhørte jeg på skolen for litt siden. Ikke kom her og si at jenter er så himla mye bedre enn gutter.

Lytt til guttene

Vi må virkelig sette lys på hvordan gutter opplever dette, vi må høre på dem når de forteller om det, og vi må ta det de sier seriøst.

Det skal ikke være sånn at jenter blir hørt fordi de er jenter, og derfor må det de forteller være sant, mens gutter blir ignorert fordi de er gutter og dermed kun er ute etter å provosere. Dobbeltmoralen oser.

Jeg har selv opplevd å bli kalt både «fitte» og «hore», og jeg er blitt vurdert etter en pulbarhetsskala. Hvem sto bak 80 prosent av kommentarene? Jenter. Hvem bedømte hvor pulbar jeg var? Jenter.

Det er et kjent faktum at jenter kan være forferdelige mot hverandre, men nå er det på tide å innse at jenter også er forferdelige mot gutter.

Jenter står i gangen og diskuterer hvor mange de tror medelevene som går forbi, har ligget med basert på kropp, sminke, hår, klær og hvor pene de er. Gutter blir oftest vurdert.

Kjære jenter

Hvorfor legge skylden på det motsatte kjønn når ens eget kjønn deler 50 prosent av den? Hvorfor lete etter en syndebukk når en selv tar del i akkurat det samme? Kan vi ikke innrømme at vi jenter tar del i det, vi også?

Kjære lærere, rektorer, foreldre og politikere. Ikke legg all skylden på guttene. Hør etter når de forteller om ubehagelige ting de har opplevd på skolen. Ta det de forteller, seriøst, og tro på dem.

Det hjelper ikke å kjefte ned guttene når jentene har like mye skyld i dette. Om noen skal kjeftes ned og læres opp, så må det gjelde begge kjønn.

På skolen lærer vi rettferdighet, men dette er ikke rettferdig. Kjære gutter. Stå opp for dere selv, og fortsett å si ifra. Dere fortjener å bli hørt.

Les også:

Hva handler saken om? Hør dagens episode av podkasten Forklart:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.