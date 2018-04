I år, nærmere bestemt den 15. mai, er det 70 år siden staten Israel ble opprettet. Dagen er for palestinerne kjent som al-nakba, katastrofedagen, fordi den markerer starten på 70 år med okkupasjon og undertrykkelse.

For palestinerne på Gaza markerer denne dagen at de og deres forfedre ble tvunget vekk fra landet de hadde bodd i i hundrevis av år. Derfor har de demonstrert de siste ukene – de har demonstrert mot okkupasjon og for retten til å vende tilbake.

Stein mot skarpt

Måten Israel har slått ned på disse demonstrasjonene på, har vært totalt uakseptabel. Det israelske forsvaret har tatt minst 17 liv og skadet over 1400 demonstranter. Det strider imot folkeretten og er ulovlig ifølge internasjonal lov.

I tillegg er det nok et eksempel på Israels totalt uproporsjonale bruk av vold – steinkastende palestinske ungdommer utgjør åpenbart ingen trussel mot sikkerheten til Israel som stat.

Likevel ble de møtt med skarp ammunisjon fra tungt bevæpnede soldater.

Denne enorme maktforskjellen opprettholdes og utnyttes av Israel, og angrepene på demonstrantene denne uken er nok et eksempel på dette.

Norge må våkne

Verdenssamfunnets og Norges respons på dette overgrepet er så altfor svak. I 70 år har verdenssamfunnet latt Israel slippe unna med grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot den palestinske befolkningen, og nå er det på tide å si ifra.

De siste ukene har vist at det ikke lenger holder å «ta avstand», det er på tide å begynne å stille krav – og man bør begynne med å kreve en uavhengig granskning av sammenstøtene som har vært de siste ukene.

Nå kan ikke Norge og resten av verdenssamfunnet lenger være stille - nok er nok! Det er på tide å stå opp for palestinerne.

