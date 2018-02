Ungdommer er gjerne sent oppe på nettene, de møter med røde øyne og kritthvitt ansikt i klasserommet. Forsøksordningen hvor enkelte skoler skal ha skolestart senere på dagen, synes jeg er en utrolig dårlig idé.

Sene skoledager gjør ikke at en elev stiller mer opplagt.

Det gjør bare at man er oppe litt lenger, utsetter leksene en ekstra time og at det blir litt vanskeligere å delta på alt av fritidsaktiviteter.

Dårlig politikk

Å lese saken i Aftenposten 6. februar om at flere av elevene er negative til prøveprosjektet til Akershus, kom ikke akkurat uventet.

Elevrådslederen forklarer tydelig om undersøkelser som viser høy grad av misnøye hos elevene, allerede i forkant av innføringen av disse endringene.

Jeg mener at å innføre slike ting er feil påvirkning og dårlig politikk for elevene. Det har seg nemlig slik at alle skal ut i arbeidslivet en dag. Hverken journalistene, tømmermennene, politikerne, elektrikeren eller forskeren står opp litt utpå dagen.

Muligheter ryker

Nå ryker gjerne mulighetene for enkelte elever til å gå på dans, til å være med vennene på fotballtrening, til å engasjere seg i politikk eller til å skaffe seg en deltidsjobb. Alt dette fordi de er på skolen utenom vanlig tid.

Man må etablere vaner, gode holdninger og forberede den enkelte elev på arbeidslivet. Løsningen er ikke å innføre testprosjekter som ikke engang den enkelte elev ønsker.

