Trenere velger ofte å bruke de beste på laget for å slå de beste lagene. Hva med dem som ikke er blant de beste?

Skal de miste idrettsdrømmen og i verste fall slutte?

Fordelen med at man topper, er at de som er gode, også kan hospitere opp på eldre kull, sånn at de får utfordringer og blir bedre.

Hvis de som er gode i idretten sin, ikke får nok utfordring på trening, vil de ikke synes det er gøy å trene med laget sitt lenger.

Kanskje de slutter på laget og begynner på en annen klubb, og da mister man spillere fra klubben sin. Og de som er svake, kan spille med dem som er på sitt nivå.

De kan for eksempel hospitere ned for å bli bedre over tid. Kanskje de som var svake den gang, blir en av de bedre litt lenger frem i tid. Da har man kanskje et komplett lag uten topping.

Ulemper med topping

Ulempen med at man topper, er at de beste ofte blir enda bedre, og da blir gapet mellom gode og dårlige veldig stort. Og de som ikke blir valgt ut blant de beste, blir kanskje lei seg og synes ikke det er noe morsomt å spille mer.

Det viktigste er at alle har det gøy med den idretten man har startet på.

Tidlig i utlandet

I utlandet har de talentsatsing i tidlig alder. Det gjør at de blir bedre internasjonale utøvere innenfor lagspill.

I Norge er det ofte slik at vi satser tidlig kun i individuelle idretter.

Iblant annet USA er det lagt til rette for talentsatsing gjennom skolen og skolestipender til de som hevder seg innen idretten. Dette skaper enere.

Den norske modellen hvor «alle skal med» stimulerer ikke de beste idrettsutøverne, og det skapes færre enere.

Hvis vi har lyst til å hevde oss i toppen, må vi faktisk fokusere mer på enerne. Men det er også veldig viktig å satse på de litt svakere, et lag er avhengig av alle spillerne sine.

