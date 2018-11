Vi i lille Norge vil være en av gutta. Men når man ikke er så stor og tøff, blir det vanskelig å sette ned foten for dem man så gjerne vil innyndes hos.

Forrige tirsdag fikk beboerne i Byneset i Trondheim beskjed om å kjøpe seg champagne og kose seg mens de så på at NATO-soldatene lekte krig i hagen deres. VIP-tribunene var fylt av prominente mennesker som nøt festlighetene. Forsvaret varslet innbyggerne om «støy og underholdning» i forkant av den militære oppvisningen i forbindelse med Trident Juncture-øvelsen.

Spektakulært og rått

Er det greit at krig blir underholdning? Hele Trident Juncture-øvelsen glorifiserer og normaliserer krig. Som showene og gladiatorkampene i Romas Colosseum. Jo mer spektakulært og rått, jo mer jubler publikum. Våpenindustrien fråtser i saftige kontrakter og kontakter. Men opprustning er ikke bærekraftig, ei heller er det fredsskapende.

Privat

Den norske regjeringen er så opptatt av å være «en av gutta» at alle andre hensyn må vike. Ikke siden 2. verdenskrig har det vært flere utenlandske soldater på norsk jord. 50.000 utenlandske soldater skal øve seg «under norske forhold». Det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman suser inn norskekysten. Norske myndigheter tør ikke å spørre om de har med seg atomvåpen. Det er en risiko de er villige til å ta.

Skremmer dyr og fugler

Det er bestilt 4,6 millioner vannflasker til de utenlandske soldatene. Det er ca. 10 prosent av nordmenns årlige forbruk av flaskevann. Soldatene er redde for at vann fra springen ikke smaker så godt. Det er jo litt skummelt, for de er ikke er vant til å drikke springvann i hjemlandet.

I militærleiren på Rena bygges det nå vann og avløp, renseanlegg og sanitærbygg til 40 millioner kroner. Etter øvelsen skal alt rives, for Norge skal ikke ha noen nytte av investeringene i etterkant, sier forsvarsministeren.

Siden august har forsvaret fått inn over 400 klager og miljøhendelser forårsaket av Trident Juncture.

Militære kjøretøyer ødelegger og raserer jorder, skog og utmark. De forstyrrer og skremmer ville dyr og fugler. Bønder må ta inn forskremte dyr fordi jagerfly flyr så lavt i bebodde strøk at dyrene får panikk. Co₂-utslippene fra fly og fartøy som deltar i øvelsen, er skyhøye.

Enormt forurensende

Krig er ikke bærekraftig konfliktløsning! Hva med å tenke helt nytt? Vi kunne prøve å bruke milliardene på fredsskapende arbeid!

Det eneste vi oppnår gjennom denne øvelsen, er ødelagt natur, sinte russere og krigskåte soldater som ikke tør å drikke springvann.

Krig og krigsleker er enormt forurensende, og det er feil vei å gå om vi skal klare å senke klimagassutslipp og begrense naturødeleggelser.

Hva er egentlig den største trusselen? Russland? Den ukritiske holdningen til krig? Eller den økende faren for miljøkatastrofer?

