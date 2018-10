Mandag ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem, og det er spesielt én ting jeg reagerer på. Regjeringen foreslår at 25 prosent av studielånet kan gjøres om til stipend på grunnlag av beståtte studiepoeng, mens 15 prosent kan gjøres om til stipend på grunnlag av utført grad.

Straffet for å prøve

I dag får studenter omgjort 40 prosent av studielånet sitt dersom de står på eksamen.

Denne nye ordningen har jeg et par spørsmål til.

Skal man bli straffet fordi man har valgt feil studieretning og velger å hoppe av?

Kan jeg ikke begynne å studere noe jeg er usikker på, for hvis jeg velger feil, så ender jeg opp med store summer i gjeld?

Før man skal velge en studieretning, står man overfor utrolig mange valg om hvilken vei i livet man skal ta. Hva skal jeg studere? Hvor skal jeg studere? Skal jeg i det hele tatt studere? Hva vil jeg jobbe med resten av mitt liv? Hva interesserer jeg meg for?

På ingen måte skal alle disse spørsmålene ha et sikkert svar når du som ung og lovende entrer 20-årene. Det skal være greit å være usikker, det skal være lov å prøve ut, og det skal være helt ok å ta feil. Det er vel egentlig akkurat dette hele denne kaosfylte perioden i livet handler om. Å prøve og å feile.

Regjeringen øker trykket

Hvis Regjeringen får gjennomslag for forslaget, blir man straffet økonomisk for å droppe ut av studiet etter et semester eller to, og vi risikerer å øke presset på studentene enda mer. En undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet viser også at mer enn én av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager.

Regjeringens forslag vil øke det allerede eksisterende høye presset, og det er det siste studentene trenger.

På mange måter vil jeg tørre å påstå at denne nye ordningen kommer til å virke mot sin hensikt. Det kommer til å bli en høyere terskel for å studere dersom man ikke er 100 prosent sikker på hva man vil. Står du mellom to eller tre studier, så er det vanskelig å vite hva som faller mest i smak uten å prøve.

Penger fremfor kunnskap

Hvis Regjeringens forslag blir reelt, vil det føre til at færre prøver, i frykt for å sitte igjen med høy gjeld. Er dette virkelig noe man skal prioritere? Går penger fremfor kunnskap?

Jeg skjønner at det er et ønske fra Regjeringen at man skal fullføre høyere utdanning, og jeg ser at det er mye penger å spare ved å kutte stipendet, men det siste vi som studenter trenger er mer pisk, negative sanksjoner og økt gjeld.

Så, kjære regjering, vær så snill, dropp dette forslaget, for det finnes ingen god hensikt i å ta fra de som allerede har lite fra før.

