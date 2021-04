«Skjøtt», «skjino» og «skjøleskap». Er det så nøye da?

Carina Bruvik (21) Lærerstudent ved OsloMet

Hvis jeg sier halskjede med skj-lyd, tror du virkelig at jeg har en skjede rundt halsen? spør lærerstudent Carina Bruvik (21) Foto: Illustrasjon: Canva / Ellen Eriksen

Er det så viktig å kunne forskjellen, da?

Helt siden jeg var liten har det vært vanskelig å skille mellom kj-lyden og skj-lyden. Det har ført til at venner og foreldre av venner har rettet på meg. De kunne si: «Ikke skj, men kj».

Nå som jeg er blitt lærerstudent, mener jeg det er på tide at vi tar et oppgjør.

For er det egentlig så viktig å kunne forskjellen?

Jeg har vært sjenert hele livet mitt, og jeg synes det er litt vanskelig å snakke med folk. I samtale med andre begynner jeg å stotre, mumle og utelate ord. Da kan setninger bli ufullstendige, noe som bare blir forsterket av mine komplekser med skj- og kj-lydene.

Tør ikke ha en samtale

Jeg hatet å bli rettet på. Det fikk meg til å føle meg dum. Når det var voksne som rettet på meg, godtok jeg det bare. For brukte jeg feil språklyd, kunne jo noen ord forandre helt mening.

Men når jeg nå tenker tilbake på dem som rettet på meg, blir jeg sint. Jeg klarer ikke å ha en normal samtale med andre mennesker, fordi jeg er for redd for at jeg skal uttale ordene feil. Sånn skal det ikke være.

Carina Bruvik (21), student ved OsloMet. Foto: Privat

På videregående tror jeg bare halve klassen kunne høre forskjell på skj- og kj-lyd.

At ungdommer ikke lenger skiller mellom disse lydene, er ikke et nytt fenomen.

Det har man snakket om i Oslo-skolen siden 1940-tallet. Språkforskere mener nemlig at vi er vitne til en pågående språkendring. Skj-lyden ligger an til å erstatte kj-lyden.

Og som Arnulf Øverland så fint har sagt det: «Sprogutvikling er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde».

Slutt å rett på oss!

Så nei, jeg synes ikke det er så viktig å lære seg forskjellen på skj- og kj-lyd. Språket er i stadig utvikling, og vi kan ikke stoppe det. Så hvorfor i det hele tatt prøve, når det skaper så stor usikkerhet?

Og hva så om jeg sier at jeg skal ta på meg «halskjedet» mitt med skj-lyd? Kommer du virkelig til å tro at jeg har en skjede rundt halsen?

Så til alle dere som retter på folk som uttaler skj- og kj-lydene feil. STOPP! Ja, det høres kanskje feil ut for deg, men alt det ga meg, var enda større usikkerhet i samtale med andre. Det er jeg nok ikke alene om.

