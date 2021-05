Fine hus bør ikke kun være for «fæffagutter»

Mihajlo Samardzic (17) 1. Nestleder for Aker Unge Høyre.

Nikolai Dyvik (18) Arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.

Hvorfor kunne man ikke bygd fine bygårder på Hasle og Løren? spør ungdomspolitikerne i Unge Høyre. Her er Torshovbyen avbildet. Foto: Leif Gjerland

Det enkle er ofte ikke det beste.

I et Si ;D-innlegg 27. april skriver Snorre Rein fra AUF at han har «mindre lyst til å se på eldre fruer i minkkåper, menn i dress og fæffagutter, enn stygge bygninger». Men det trenger ikke være en motsetning mellom det å være rik og det å bo i fine hus.

Oslo er en av Nord-Europas mest mangfoldige byer, og er det én ting vi ikke forbinder med minkkåper og lignende, så er det Torshovbyen. Dette er en rekke praktfulle bygårder i Oslo som ble bygget for arbeidere. Eller de vi i dag ville kalt «vanlige folk».

Ikke kun for de rike

Drabantbyer som Stovner, Lambertseter og Romsås ble bygget etter krigen. Dette var i en tid der flere tusen nordmenn levde i noe vi i dag regner som primitive forhold. De hadde ikke innlagt vann, strøm og varme. Man kan da skjønne at de heller foretrakk alternativet med romslige leiligheter, nære tog og T-baneforbindelser.

I ettertid ser vi at disse drabantbyene ikke er de mest attraktive områdene å bo i, mens boligområder som Grünerløkka, Frogner og St. Hanshaugen er mer populære.

Nikolai Dyvik (18), medlem i arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre og Mihajlo Samardzic (17), 1. nestleder Aker Unge Høyre. Foto: Privat

Dette er dyre boligområder, men arkitektonisk fine boliger trenger ikke være forbeholdt de rikeste i byen. Hvorfor kunne man ikke bygd fine bygårder på Hasle og Løren. Det er områder der det ifølge AUF bor «helt vanlige mennesker»?

Rema 1000-modell

Det funker dårlig i lengden å la alle nye boligområder i Oslo bygges etter en Rema-modell, der det enkle (les: monotone) er det beste.

Derfor bør ikke politikerne gå med på utbyggernes premiss om at alle leiligheter skal masseproduseres. Da ender de opp med å bli produkter, fremfor å bli folks hjem.

Rein argumenterer med at det nesten kun er rike folk som bor i fine hus, og at vi derfor bør akseptere å bygge stygge hus. Det er som å si at fordi noen stryker i matte på videregående, bør ingen ha muligheten til å bli gode i matte senere.

