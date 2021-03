Hvorfor er det skolen som skal lære oss å telle kalorier?

Hedvig (14)

16. mars 2021 07:30 Sist oppdatert 9 minutter siden

På kostholdsplanleggeren.no kan man se innholdet i maten man spiser. Her foreslår nettsiden en lunsjmeny for en aktiv tenåringsjente. Foto: Kostholdsplanleggeren.no (skjermdump)

Jeg har et normalt forhold til mat. Men etter at vi begynte med Kostholdsplanleggeren, klarer jeg ikke la være å lese kaloriinnholdet.

Jeg går i 9. klasse og har faget «mat og helse» på skolen. Her jobber vi med en nettside som heter Kostholdsplanleggeren. Nettsiden hjelper oss med å finne innholdet av vitaminer, proteiner og lignende i maten vi spiser.

Her har vi hatt lekser og oppgaver der vi skal legge inn forskjellige måltider vi spiser, og hva vi har spist den dagen. Oppgavene er å se på næringsinnhold og vitaminer, men det første som kommer opp når man søker opp en matvare, er kaloriene og energinivåene i maten. Dette bidrar til at mange får et usunt forhold til mat.

Jeg har selv et normalt forhold til mat. Men etter at vi begynte å bruke denne nettsiden, klarer jeg ikke å la være å se på kalorisøylen, som forteller meg akkurat hva det er i det jeg har spist.

Fakta Kostholdsplanleggeren Dette står det på Kostholdsplanleggerens egne nettsider: – Kostholdsplanleggeren er et kostholdsverktøy fra Helsedirektoratet og Mattilsynet der du kan beregne summen av næringsinnhold i maten og sammenligne dette mot norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. – Kostholdsplanleggeren brukes i faget «Mat og helse» i grunnskolen (...) og er for alle som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold. Du kan også legge inn dine egne matvarer og næringsstoff. Vis mer

Ubehagelig

Det er flere i klassen som har et vanskelig forhold til mat, og jeg vet at dette påvirker dem. Flere jeg har snakket med, synes det er ubehagelig å jobbe med faget på denne måten. Jeg mener det er bra at vi får vite hva som er lurt å spise, slik at vi forhindrer senere livsstilssykdommer, men jeg synes ikke kaloritelling er måten å gjøre det på.

En av mine nærmeste har spiseforstyrrelser, og hun fortalte meg at denne nettsiden påvirket henne negativt og kanskje til og med bidro til at hun begynte å telle kalorier. Skal skolen gi dagens ungdom enda en plattform som forteller oss hva vi ikke skal spise? Det er jo så mange som sliter med dette.

Det vi elever ser på når vi åpner kostholdsplanleggeren, er jo det som det allerede står mye om i mediene, og det «alle» snakker om, nemlig kaloriene.

Skadelig

I fagplanen står det at man skal bruke digitale verktøy, men jeg skjønner ikke hvorfor man skal vite innholdet i det man spiser til enhver tid. Hvis man fortsetter med dette fokuset utenom skolen, er det skadelig. Hjemme har ikke skolen kontroll over det vi lærer og oppfatter.

Min oppfordring til skole, lærere og politikere er å legge til side digitale verktøy. De burde heller lære bort hvordan man har et variert og sunt kosthold på en måte som gjør at vi slipper å telle kalorier og måle maten vi spiser.

