Nei, vi ungdommer er ikke late

Jente (14)

Nå nettopp

Tenk før du prater. Da kommer du langt her i livet, skriver innsender. Foto: Viktoria Kurpas / Shutterstock / NTB

Samfunnet utvikler seg. Det gjør vi mennesker også.

Si ;D-innlegg

Nå til dags mener mange eldre at dagens ungdom er late, bortskjemte og at de er bare opptatt av seg selv. Dette mener jeg blir feil å si. Alle ungdommer er ikke like. Man kan ikke skjære alle over én kam.

Likevel kan jeg forstå at mange foreldre og voksne har denne oppfatningen av oss ungdommer.

Kroppen vår går gjennom en stor utvikling. Hormonene våre løper løpsk, og oppførselen vår kan til tider være litt merkelig. Likevel skal og må vi prestere på skolen.

Livet på skjermen

Vi er om lag seks timer på skolen mandag til fredag, nesten hele året. Når vi kommer hjem, er vi slitne fysisk og psykisk, men da må vi gjøre lekser og øve til prøver.

Etter dette er veldig mange av oss på forskjellige aktiviteter. Da er det ikke mye tid igjen av dagen, og man rekker ikke å hjelpe så mye til hjemme. Da tenker kanskje voksne at vi er bortskjemte og bare opptatt av oss selv, men det er vi ikke. Tiden strekker ikke til.

Mange voksne mener vi er altfor mye på telefonen og på skjerm. Det de ikke tenker på, er at mye av livet vårt er på den arenaen. Ikke bare når det gjelder det sosiale, men også nyheter og skolen.

Nesten alt er blitt på nettet og på skjermer. Vi kan lære fremmedspråk av å se på filmer, følge med på det som skjer i verden, ved å se lese nettaviser og kommunisere med andre via sosiale medier.

Ikke late

Før i tiden var det ikke aktiviteter for oss ungdommer. Da pløyde de heller i jorden og hjalp familien hjemme på gården. De gikk heller ikke like mye på skole som vi gjør. Derfor hadde de bedre tid til å være aktive og hjelpe foreldrene.

Vi ungdommer er ikke late, men vi bruker energien og tiden vår på en annen måte enn før. Samfunnet utvikler seg. Det gjør vi mennesker også.

Derfor mener jeg at den «eldre hærskare» må tenke seg om før de dømmer og sier sin mening om oss. Vi er ikke late, bortskjemte og bare opptatt av oss selv. Vi har medlidenhet for andre, jobber aktivt med skole og gjør så godt vi kan. Mer kan vi ikke få gjort. Så fra meg til deg: Tenk før du prater. Da kommer du langt her i livet.

