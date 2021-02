Hvorfor lettet dere på tiltakene, Raymond?

Leonora Lillevand Albertsdottir (16) Elev, Ullern vgs.

22. feb. 2021 12:23 Sist oppdatert 27 minutter siden

Dere må fortsette å ta tøffe beslutninger, skriver debattanten til Raymond Johansen (Ap) og resten av byrådet. Foto: Heiko Junge/ NTB

Nå må jeg og mange andre tilbringe vinterferien i karantene.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Kjære Raymond Johansen og resten av byrådet i Oslo. Nå har dere gjort videregåendeelever i Oslo-skolen en stor bjørnetjeneste!

Her jeg nå sitter i karantene og ser vinterferien gå fløyten, føles det som om de siste ukene med strenge restriksjoner har vært forgjeves.

I forrige uke kom det flere lettelser i Oslo, og blant annet gikk de videregående skolene fra rødt til gult nivå fra mandag av. Mange elever så frem til 100 prosent fysisk tilstedeværelse på skolen igjen etter flere måneder på rødt nivå. På den andre siden var mange skeptiske, siden vi vet at gult nivå i all hovedsak dreier seg om meter’n og Antibac – og meter’n er ikke lett å overholde i et klasserom med 32 elever.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Uansvarlig

Økt vaksinering, bedre kontroll på importsmitte og lavere smittetall den siste tiden var faktorer som gjorde at dere mente det var forsvarlig å gå over på gult nivå. Dette er jeg uenig i.

Det var rett og slett uansvarlig av dere å lette på tiltakene såpass mye over natten. Vi gikk fra mye hjemmeskole og mindre klasser til fulle klasser med alle trinn fysisk på skolen samtidig. Det har vært en økende smittetrend i Oslo den siste uken og en uavklart situasjon med tanke på det muterte viruset.

Det er nå oppdaget smitte på flere videregående skoler i hovedstaden, spesielt på Ullern vgs., hvor jeg går.

Forgjeves

Idet vinterferien starter, eller skulle ha startet, sitter nå mange elever og hele klasser i karantene, inkludert meg selv. For mange av oss var vinterferien et lyspunkt der fremme, etter mange krevende uker med hjemmeskole og sosial nedstengning. Mange hadde sett frem til å komme seg vekk fra hjemmet, hvor man har oppholdt seg dag ut og dag inn. I stedet skal mange av oss tilbringe også vinterferien hjemme, i karantene.

Leonora Lillevand Albertsdottir (16). Foto: Privat

Det føles som om alt vi har ofret den siste tiden, har vært forgjeves fordi byrådet lettet for fort på tiltakene. Hvorfor gjorde du det, Raymond? Jeg mistenker at du har følt et press til å komme med gode nyheter.

Kunne vært unngått

Det er ingen tvil om at ungdommen har slitt ekstra mye i en lang periode med sosial nedstenging. Men det nytter ikke å lette på tiltak som ikke burde lettes på. Ved å åpne skolene litt etter litt kunne Ullern vgs. og andre skoler vært spart for en uoversiktlig smittesituasjon. Det er meningsløst at lettelser på tiltakene kom rett før vinterferien.

Det skal så lite til før smittesituasjonen blir uoversiktlig igjen. Dere stenger ned, åpner opp, stenger ned igjen og åpner opp igjen fordi folk går lei. Dere må fortsette å ta tøffe beslutninger. Dette er ikke tiden for populistiske avgjørelser!

Lettelser er viktige for ungdommens psykiske helse, men det var ikke riktig å gamble med vinterferien vår. Selvfølgelig har også de unge et ansvar for å følge smittevernreglene, men både økt smitte og karantener kunne vært unngått dersom dere hadde åpnet videregående skole gradvis. På grunn av overgangen til gult nivå må mange elever, lærere og deres familier også tilbringe vinterferien innenfor hjemmets fire vegger.

God vinterferie!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.