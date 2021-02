Jeg var én av dem som stemte på Sophie Elise AS som årets Gullbarbie

Vi kan ikke ofre ungdoms psykiske helse for at influenserne fritt skal kunne publisere hva de vil.

Vi er den første generasjonen som har vokst opp med sosiale medier, og vi er nødt til å stoppe opp og lære av det vi har erfart, mener debattanten. Foto: Espen Solli / TV 2

Amanda Anvar (19)

Jeg er en av de 14.000 ungdommene som stemte på Sophie Elise AS som vinner av årets Gullbarbie. År etter år har jeg og tusenvis av andre nominert selskapet til prisen. Vi opplever at firmaet profiterer på å fremme et unødvendig fokus på seksualisering i reklameinnholdet, og at det er skadelig for barn og unges psykiske helse.

Vi er den første generasjonen som har vokst opp med sosiale medier, og vi er nødt til å stoppe opp og lære av det vi har erfart. Enkeltpersoner har fått mulighet til å få en enorm påvirkningskraft på de unge følgerne sine gjennom gunstige gråsone-sponsoravtaler, uten særlige reguleringer. Dette er et problem, og å kalle det noe annet er å undergrave helsen til titusener av oss unge.

To tanker i hodet

Vi kan ikke avfeie kritikk mot influensere som «offentlig mobbing av privatpersoner». Vi kan ikke ofre ungdoms psykiske helse for at influenserne fritt skal kunne publisere hva de vil. Det er stor forskjell på en jente på 26 år med 472 følgere på Insta og en bedrift med 472.000.

Amanda Anvar (19). Foto: Helmine Syvertsen

Like fullt er det viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig - for det er viktig å normalisere kvinnekroppen. Problemet og ansvaret starter der Sophie Elise AS begynner å tjene penger på at du ikke er fornøyd med din egen kropp.

Daglig leder

Sophie Elise er ikke en 26 år gammel jente som prøver å finne sin vei i livet når hun er på jobb, og det blir veldig problematisk når hun velger og vraker mellom hvilken rolle hun er når.

Når du som daglig leder i Sophie Elise AS publiserer annonser, har du et ansvar for kundene/følgerne dine, fordi du tjener penger på at de skal kjøpe produktene dine.

Når Press blir beskyldt for personangrep, PR-stunt og mobbing, blir det helt feil. Det er jeg og de 14. 000 andre ungdommene som har stemt Sophie Elise AS frem. Når vi ikke får definisjonsmakten over vår egen pris engang, skylder bedriften oss i det minste å bruke sin definisjonsmakt til å utleve sin rolle som et godt forbilde.

