Jeg er lei av å høre fordomsfulle komplimenter

Raghad Jalghoum (20)

9. nov. 2020 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

At jeg er uenig i en av de mange tradisjonene i min kultur, gjør meg ikke til en bedre versjon av utlendingene, skriver Raghad Jalghoum (20). Foto: Nadia Grapes/Shutterstock/NTB

Du mener det kanskje godt, men for meg fremstår det som en fornærmelse.

Om du tilfeldigvis hører at jeg er ikke har noe imot homofili, eller at jeg synes hijab er noe man selv bestemmer når man skal begynne med, forventer jeg ikke at du skal si «tenk om alle som kom til Norge, tenkte som deg».

Hvis jeg gjør det bra på noe, så vil jeg ikke høre «skulle ønske flere muslimer var som deg».

Det er virkelig ikke et kompliment.

Passer dine verdier

Noen ville vært uenig. Sagt at det var kun for å være hyggelig, men for meg er det en fornærmelse på vegne av andre med minoritetsbakgrunn.

Kanskje du sier det fordi det jeg mener og gjør, henger sammen med det du tenker er dine norske verdier?

Eller var det muligens noe du sa for at samtalen ikke skulle bli klein? I så fall vil jeg tro det er kleinere at motparten tror du sa det basert på dine fordommer.

Raghad Jalghoum (20). Foto: Privat

Fordomsfullt kompliment

Om jeg lykkes som lege eller advokat, og du sier noe sånt til meg, kan det tolkes som at du ikke har høye forventninger til resten av oss. Om én lykkes, så er det noe stort, og du vil ønske det for resten.

Mange ville tenkt at tanken bak er at man ses på som et forbilde. Det kan være greit, men utgangspunktet blir feil. Ville du sagt det samme om du ikke visste religionen og etnisiteten min?

Du er ikke mindre høflig eller omtenksom om du sier det, men du kan tolkes som fordomsfull av enkelte. Det fremstår som en fornærmelse pakket inn i et kompliment.

På andres bekostning

Hårsår? Nei, men det er snakk om å ville forklare hvordan dette oppleves.

Du kunne bare sagt: «Så flink du er.» Dette er ros fordi du ikke sammenligner meg med noen. Du sier ikke noe om hverken religionen eller etnisiteten min.

Da roser du meg fordi jeg er flink på noe, ikke fordi mitt tankesett samsvarer med ditt.

