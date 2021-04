Jeg savnet noen som representerte oss unge

Mathias Solli Braathen 16 år

8. apr. 2021 13:00 Sist oppdatert nå nettopp

På tirsdag handlet «Debatten» på NRK om Norges gjenåpning. Særlig var det et fokus på barn og unge. Foto: NRK

Vår psykiske helse blir bare fremstilt som tall.

På Debatten på NRK tirsdag 6. april hørte vi myndighetene igjen si at barn og ungdom skulle prioriteres. Dette har vi hørt i ett år nå, men hvor er prioriteringen?

Det kom tydelig frem at den psykiske helsen til ungdom var blitt betraktelig verre under koronaen. Men det virker ikke som myndighetene tar dette til seg. Vår psykiske helse blir gjort om til tall uten at man ofrer lidelsen bak en tanke.

Fremstilt som tall

Jeg tror ikke myndighetene forstår omfanget av tiltakene de setter inn. Mange som sliter i disse tider, sier ikke ifra om problemene sine. Jeg er helt sikker på at når dette er over, kommer vi til å se de enorme konsekvensene det har hatt for oss.

På Debatten savnet jeg noen som representerte oss unge. Det blir så enkelt å snakke om vår psykiske helse når det bare blir fremstilt som tall. Jeg synes Debatten burde invitert ungdom. Det er tross alt snakk om unges psykiske helse. Da kunne vi belyst hvordan nedstengning har påvirket oss.

Mathias Solli Braathen (16). Foto: Privat

Selv om myndighetene i Oslo sier at de skal prioritere oss, har de videregående skolene i Oslo enten vært helt nedstengt eller på rødt nivå siden starten av november.

Jeg har forståelse for at ungdom kan være store smittespredere, men jeg mener at den mentale helsen til de 19.000 elevene på de videregående skolene i Oslo også bør prioriteres.

Dere må lytte

Så klart er det mange som greier seg fint i denne tiden. Men som det ble nevnt i Debatten, har henvisningene til Barne- og ungdomspsykiatrien gått opp med 21 prosent. Det viser jo hvordan barn og unge sliter mer, og jeg er sikker på at det er store mørketall.

De siste tre skoleukene har jeg vært hatt full hjemmeskole. Med dagens regler kan jeg ha besøk av maks to personer, jeg kan ikke trene på treningssenter og det virker som at lærerne også blir utmattet av den digitale undervisningen.

Jeg og tusenvis av andre elever i Oslo blir sittende inne alene hver skoledag. Mange uten noe sosial kontakt. Dette blir en stor belastning for mange.

Det er på tide at regjeringen lytter til ungdommen. Det er på tide at vi blir invitert til TV-programmer for å fortelle hvordan vi har det. Det er jo tross alt oss dere sier at dere vil prioritere. Da må dere starte å lytte.

