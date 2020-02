13. februar sa sentralbanksjef Øystein Olsen at oljefondet ikke er et egnet virkemiddel å bruke i en grønn omstilling. Olsen har også sagt at ingen næringer er klare til å ta over for olje- og gassindustrien. Men da lurer jeg på, hvordan skal noen næringer blir klare for å ta over dersom vi ikke investerer i dem? Fornybare energikilder dukker ikke bare opp på magisk vis, det må faktisk investeres i.

Det har lenge blitt sagt at oljefondet ikke skal brukes politisk, men akkurat nå står vi overfor en global krise.

Et «fornybar-energi-fond»

Norge har utrolig mye å gjøre opp for. Tenk på all olje og gass vi har pumpet opp, eksportert og investert i. Det er på tide at vi i Norge tar på oss det ansvaret vi har og forvalter rikdommen vår på en god, trygg og rettferdig måte.

Slik som oljefondet står nå, sikrer ikke dette vår felles fremtid. Oljeinntekten går nedover, oljen kommer ikke til å være like attraktiv lenger, og Norge trenger nye kilder hvor man kan tjene penger.

Vi har en pensjonistbølge på vei og da trenger vi penger. Ved å åpne opp for at oljefondet kan investere i fornybar energi, sikrer vi Norge en trygg og god fremtid.

Målet må være at Norge kan bli en stor eksportør av fornybar energi, og at vi kanskje om 20 år vil få et nytt fond, et fornybar-energi-fond, som erstatter det gamle oljefondet.

Vi kan snu dette!

Mange mener at ved å investere midler fra oljefondet i fornybar energi, tapper vi fondet. Men det trenger ikke nødvendigvis å bli slik. Man kan flytte på investeringer. Hvor mye av fondet man skal investere, kan diskuteres. Jeg tenker at ti prosent er et reelt mål.

Dette omhandler cirka 800 millioner som kan gjøre stor forskjell, både innad i Norge, men også i resten av verden. Vi er nødt til å eliminere kullkraft og forurensende energikilder.

Utviklingsland har ikke råd til å velge grønne energikilder fordi de skitne, forurensede og klimafiendtlige energikildene er de billigste. Men dette kan vi snu! Vi må utkonkurrere olje, kull og gass med ny ren energi!

Er vi villige nok?

Vi er nødt til å ta innover oss hva vi står overfor. Og hva som vil skje dersom vi ikke begynner på en omstilling, og det raskt. Vi står overfor en muligens sjette masseutryddelse. Snart er det mer plast enn fisk i havet, og flere og flere arter blir utrydningstruet. Vi er på vei mot en ubeboelig klode.

Vi må gå inn og endre hvordan oljefondet investerer. En grønn omstilling er nødvendig og krever store og kostbare investeringer. Norge er nødt til å ta ansvar. Politikerne må ta ansvar og tørre å ta vanskelige, men nødvendige beslutninger.

Slik jeg ser det, er noen mennesker rett og slett ikke villige til å gjøre det som skal til for å redde menneskeheten og kloden vår fra klimakrisen. Om man bare fortsetter å sitte på rumpa og si nei, så kommer vi oss ingen vei.

