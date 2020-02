Når man referer til norsk litteraturhistorie, nevnes ofte Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie som de «fire store». Jeg vil likevel fronte en helt annen forfatter som er minst like viktig: Anne-Cath. Vestly.

I dag er det 100 år siden Anne-Catharina Vestly ble født. Vestly debuterte med «Ole Aleksander Filibom-bom-bom» i 1953, og dette var startskuddet på en forfatterkarriere som strakk seg over mange tiår.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Endret normer

I boken Aurora i blokk Z, som er den første i en serie på sju barnebøker, møter vi Aurora. Hun bor i den fiktive drabantbyen Tirilltoppen. Serien viste en kjønnsfordeling som på den tiden var uvanlig: Moren jobbet, mens faren gikk hjemme.

I en annen banebrytende bokserie handler om Guro. Hun flytter sammen med sin mor når faren dør. Senere får moren seg jobb som vaktmester. Det å gi mor en jobb, og et yrke som for mange var forbundet med menn, var svært uvanlig på 60- og 70-tallet i Norge. Ved å snu opp ned på kjønnsrollene lærte hun barna at verden ikke er svart og hvit, men at det finnes et mangfold.

Mot slutten av forfatterskapet innfører hun flere nye og viktige elementer i barnelitteraturen, som homofili og funksjonshemming. Disse temaene kom med i hennes siste bokserie om gutten Monrad.

Måten Anne-Cath. Vestly skriver på normaliserer og inkluderer. Hun utfordret derfor holdninger blant flere generasjoner. Gjennom barnelitteraturen, den første litteraturen vi mennesker møter, greide Vestly å endre gamle og konservative holdninger til å bli mer moderne og inkluderende. Hun avstigmatiserte temaer som var vanskelige å snakke om.

Privat

En barnlig livsglede

Etter hennes fem første bøker om gutten Ole Aleksander, ble en ny figur skapt. En figur som fikk stor betydning for Vestly sin karriere: mormor. Hun ble vi introdusert for i boken Åtte små, to store og en lastebil. Boken ble utgitt i 1957, og året etter kom bok nummer to, Mormor og de åtte ungene i skogen.

I bøkene blir vi kjent med en storfamilie, med hele åtte barn. Mormor har en sentral plass i barnas liv, og hun bor sammen med dem når de flytter i bok to. Det spesielle med mormor er at hun ikke har noen alder: Hun er en eldre dame, men har livsglede som et barn. Med hennes barnslige sinn, finner hun på mange spreke sprell.

Ironisk nok ble aldri Anne Cath. Vestly mormor. Selv sa hun: «Jeg har to sønner, så jeg kan ikke bli mormor om jeg står på hodet!»

Med sitt udødelige univers har altså Anne-Cath. Vestly engasjert, provosert og ikke minst underholdt mennesker i generasjoner. Hun var en forfatter forut sin tid. Hennes jobb med å få barn til å bli hørt var og er utrolig viktig for utviklingen av et moderne samfunn. Ved å inkludere alle samfunnsklasser bevarte hun grunnmuren i demokratiet.

Hun skrev seg inn i livene til våre besteforeldre og foreldre, så vel som oss unge. Så om vi hører deg på lydbok, leser dine ord eller rett og slett har deg integrert i minnet vårt. Gratulerer med dagen, hele Norges store forbilde!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.