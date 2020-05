Nordmenn er gode på dugnad. Det har vi vist en rekke ganger, spesielt i starten av koronakrisen. Vi har holdt oss hjemme, vært med få personer, fulgt retningslinjer og oppfordret andre til å gjøre det samme.

Det er klart at de strengeste tiltakene i fredstid har vært vanskelig for mange. Det er fantastisk at myndighetene nå letter på tiltakene, og at antall smittetilfeller synker. Denne utviklingen viser at det å følge retningslinjene gir resultater.

Reglene er utviklet på bakgrunn av tillit til hver enkelt innbygger. Derfor er det viktig at vi fortsetter å følge retningslinjene eksperter gir. I starten var det kun enkelte som trosset myndighetenes regler. Disse ble latterliggjort. I dag ser jeg at situasjonen blant mange er en helt annen. Folk glemmer seg bort i rusen av å være med andre igjen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Økt risiko for smittespredning

På sosiale medier florerer det med bilder av sosiale sammenkomster. De fleste overholder reglene om antall personer, men dette blir ubetydelig når de fleste ikke overholder regelen om én meters avstand. Når helgen kommer, virker det som om koronaviruset ikke eksisterer lenger.

Det er lov å ta seg en fest, og jeg synes det er fint at man kan ha det hyggelig med venner. Problemet oppstår når alkoholinntaket blir for stort. Det klemmes, tas bilder tett inntil hverandre, og folk «hooker» over en lav sko.

I noen tilfeller kan det virke som et klemmebilde på Instagram er viktigere enn samfunnets sikkerhet. Ved at folk poster slike situasjoner på sosiale medier etableres det en viss grad av sosial aksept om at vi ikke «trenger» å overholde reglene lenger. Dette bidrar til en økt risiko for spredning av smitte.

Finn Arild Bækgaard Nielsen

Ta deg selv i nakkeskinnet

Jeg er skuffet over mine jevnaldrende og ikke minst andre voksne som jeg trodde visste bedre. Mange har oppført seg som dårlige rollemodeller for de yngste i samfunnet. I usikre tider ser barn og unge opp til oss. Derfor er det på tide at vi voksne opptrer som gode forbilder og følger de retningslinjer fagfolkene har satt. En ny virusoppblomstring er det siste norsk samfunnsliv og arbeidsplasser trenger.

Vi er utrolig heldige som bor i Norge. I koronaperioden har et samlet storting bevilget mange milliarder kroner i ulike krisepakker. Dette for at vi skal ha det best mulig i denne vanskelige tiden og tiden som kommer. Hverdagshelter som sykepleiere og butikkansatte har arbeidet natt og dag for oss. Nettopp som følge av arbeidet som har blitt gjort og alle pengene som har blitt bevilget, burde alle og enhver ta seg selv i nakkeskinnet og vise takknemlighet.

Vi må ikke glemme at viruset kan være like alvorlig nå som da tiltakene ble iverksatt i mars. Den nasjonale dugnaden gjelder fortsatt. Vi har alle et ansvar, og vi er avhengig av at alle bidrar for at den normale hverdagen skal starte raskest mulig. Dette skal vi klare. Sammen.

