I forrige uke hadde jeg eksamen i dirigering.

Jeg går på musikklinjen, og det er egentlig en eksamen i hvor flink jeg er til strukturert å vifte med armene mens jeg ordløst forteller alle musikere og sangere hva de skal gjøre.

Jeg øvde masse og fikk en firer. Klarte å holde masken helt til jeg gikk ut og kompisen min spurte hvordan det hadde gått. Da begynte jeg å gråte.

Tatovert i pannen

Jeg fortalte at sensor hadde gitt meg en oppmuntrende firer. Jeg gråt fordi jeg ikke trengte noen oppmuntring. Jeg trengte en femmer! Jeg liker ikke å dirigere engang!

Sensor hadde ikke merket forskjell på om han hadde gitt meg en femmer, men for meg føles fireren som tatovert i pannen for resten av livet. Kompisen min sa at jeg hadde begynt å gråte uansett hva jeg kom opp i, uansett hvilken karakter jeg fikk.

Han hadde rett. Eksamen på videregående er merkelig.

Jeg forstår argumentene for at vi skal ha eksamen.

Jeg skjønner at man skal kunne sjekke at det står sånn cirka likt til på alle skolene i landet, og at karakterer stemmer overens.

Jeg innser at det er viktig å forberede oss for høyere utdanning, hvor eksamener ofte er de eneste formene for vurdering man har.

Urettferdig seleksjon

Men hvorfor i alle dager skal disse eksamenene stå på vitnemålet vårt og enten senke et snitt betraktelig fordi jeg kom opp i faget jeg er dårligst i, eller løfte snittet fordi jeg var heldig nok til å komme opp i noe jeg er flink i?

Kunne vi ikke fått én karakter på vitnemålet hvor denne var snittkarakteren av eksamenskarakter og standpunkt?

Og hvorfor skal det være fullstendig tilfeldig hva man kommer opp i? Jeg har i løpet av disse tre årene hatt tilsammen 27 fag. Jeg er ikke flink i 27 fag. Hvorfor kan vi ikke skrive opp tre fag i prioritert rekkefølge som vi ønsker å ha eksamen i?

Eksamenssystemet som det er nå, er en urettferdig seleksjon, som kan bidra til å skille to elever med helt likt standpunkt, som søker samme studie.

Jeg er litt glad jeg kom opp i dirigering fordi jeg ble raskt ferdig med eksamenene på videregående. Men jeg sitter likevel igjen med samme følelse som i fjor.

Eksamen er jo ikke «Dødslekene», så hvorfor må det være så ekstremt?

Lese flere Si ;D-innlegg om eksamensordningen på videregående?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.