At Norge har hentet hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn har vekket store reaksjoner i Frp. «Vårt beger er fullt», sa Frp-leder Siv Jensen. Det som får begeret til å renne over for Frp, er altså at vi henter hjem norske barn og deres mor fra en flyktningleir i Syria.

Mange Frp-ere har gått så langt i å si at den IS-siktede kvinnen er en fare for landets sikkerhet. Her snakker vi om en kvinne med to barn som mest sannsynlig vil bli satt i fengsel når hun kommer til Norge. Det er også humanitære grunner for å hente hjem barna. Forholdene i flyktningleiren er svært helseskadelige.

Det blir for dumt av Frp å reagere så sterkt på den IS-siktede kvinnens hjemkomst. Vi må ta ansvar for våre statsborgere og heve oss over ekstremisters måte å håndtere ting på.

Dette handler ikke om økonomi eller om Norges sikkerhet. Dette handler om at Frp prøver å redde seg selv ved å kaste bensin på innvandringsbålet som stilnet for lengst.

Det er lenge siden jeg har sett noen hause opp en politisk sak på denne måten. Man skulle tro Frp holdt seg for gode for. Men som det sies: «Desperate tider fører til desperate tiltak.»

