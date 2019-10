På Si ;D spurte Jørgen Bruland Svensen (21) nylig helseminister Bent Høie (H) hvorfor han nektet ham selv og 25.000 andre hjelp, ettersom migrenemedisinen de bruker til 5500 kroner i måneden, ikke kommer på blå resept (blir helt eller delvis dekket av Staten). Her får han svar:

Kjære Jørgen Bruland Svensen. Jeg forstår veldig godt at du ønsker å få migrenemedisinen som gjør at du kan sitte på lesesalen i stedet for å ligge i sengen. Det gjør jeg også.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Den nye migrenemedisinen du forteller om er en god nyhet! Mange pasienter med kronisk migrene opplever at livene deres er blitt mye bedre takket være nettopp denne medisinen.

Kostbart

Men den har en bakdel. Den er kostbar. Heldigvis kommer det nå flere alternativer, og dermed kan det bli konkurranse og prisene kan gå ned.

Jeg har derfor bedt om at det nå gjennomføres et anbud, slik at kostnaden kommer ned på et nivå som gjør det mulig med rask innføring. Medisinene vil da kunne komme på blå resept for pasienter med kronisk migrene som ikke får effekt av de medisinene vi har i dag.

Ikke uendelig med penger

I helsetjenesten får vi ofte henvendelser fra pasienter og behandlere som ønsker å ta i bruk nye medisiner og nye behandlingsmetoder. Jeg skulle gjerne gitt alle pasienter den beste og den nyeste medisinen og den beste og den nyeste behandlingen så raskt som mulig.

Men det betyr at vi må takke ja til den første prisen fra legemiddelindustrien. Dessverre er det slik at den aller første prisen som oftest er den aller høyeste prisen. Og sier vi ja til kostbar medisin til noen, betyr det faktisk at vi sier nei til kostbar medisin til andre.

For det er ikke slik at vi har uendelig med penger, selv i et rikt land som Norge. Det betyr at vi ikke kjemper best for pasientene ved å si ja til den første og høyeste prisen. Vi kjemper best for pasientene ved å presse ned prisen slik at de norske helsekronene kommer flere til gode.

Jeg nekter ingen hjelp. Tvert imot. Jeg skal gjøre mitt for at flere skal få hjelp.

Vil du lese mer fra Si ;D?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.